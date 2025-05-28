Konferans Ligi'ni kazanan Şampiyonlar Ligi'ne gider mi? UEFA Konferans Ligi şampiyonu nereye gidiyor, ne kadar kazanıyor?
UEFA Konferans Ligi 2024-2025 final maçı Real Betis ile Chelsea arasında oluyor. Tottenham -Manchester United arasında oynanan Avrupa Ligi finali ise kısa süre önce sonlandı. Avrupa kupaları sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takım da gündeme oturdu. Konferans Ligi'ni kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne gider mi, kaç para kazanacak?
Konferans Ligi kazananın bir sonraki mücadelesinin adresi spor severlerin gündemini meşgul ediyor. Real Betis - Chelsea final maçı ardından şampiyon olan takım kasasını dolduracağı gibi lig de atlayacak. İşte, detaylar...