Konferans Ligi'ni kazanan Şampiyonlar Ligi'ne gider mi? UEFA Konferans Ligi şampiyonu nereye gidiyor, ne kadar kazanıyor?

KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK Mİ?

UEFA Konferans Ligi kazananı direkt olarak Avrupa Ligi lig aşamasına katılır.



Buna göre Real Betis ile Chelsea karşılaşmasının galibi diğer sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.