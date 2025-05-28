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Konferans Ligi'ni kazanan Şampiyonlar Ligi'ne gider mi? UEFA Konferans Ligi şampiyonu nereye gidiyor, ne kadar kazanıyor?

UEFA Konferans Ligi 2024-2025 final maçı Real Betis ile Chelsea arasında oluyor. Tottenham -Manchester United arasında oynanan Avrupa Ligi finali ise kısa süre önce sonlandı. Avrupa kupaları sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takım da gündeme oturdu. Konferans Ligi'ni kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne gider mi, kaç para kazanacak?

Konferans Ligi'ni kazanan Şampiyonlar Ligi'ne gider mi? UEFA Konferans Ligi şampiyonu nereye gidiyor, ne kadar kazanıyor? - 1

Konferans Ligi kazananın bir sonraki mücadelesinin adresi spor severlerin gündemini meşgul ediyor. Real Betis - Chelsea final maçı ardından şampiyon olan takım kasasını dolduracağı gibi lig de atlayacak. İşte, detaylar...

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Konferans Ligi'ni kazanan Şampiyonlar Ligi'ne gider mi? UEFA Konferans Ligi şampiyonu nereye gidiyor, ne kadar kazanıyor? - 2

KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK Mİ?

UEFA Konferans Ligi kazananı direkt olarak Avrupa Ligi lig aşamasına katılır.

Buna göre Real Betis ile Chelsea karşılaşmasının galibi diğer sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Konferans Ligi'ni kazanan Şampiyonlar Ligi'ne gider mi? UEFA Konferans Ligi şampiyonu nereye gidiyor, ne kadar kazanıyor? - 3

Avrupa Ligi şampiyonu ise bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alma şansı yakalar. Ayrıca Avrupa Ligi ile Şampiyonlar Ligi şampiyonları UEFA Süper Kupa'da da karşılaşır.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci eleme turunda elenen takımlar UEFA Konferans Ligi'ne katılır.

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasından önce elenen takımlar UEFA Konferans Ligi'ne katılır.

Konferans Ligi'ni kazanan Şampiyonlar Ligi'ne gider mi? UEFA Konferans Ligi şampiyonu nereye gidiyor, ne kadar kazanıyor? - 4

KONFERANS LİGİ ŞAMPİYONU KAÇ PARA KAZANACAK?

UEFA Konferans Ligi şampiyonu, şampiyonluk kupasının yanı sıra 3 milyon Euro'luk ödülün de sahibi olacak.

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