Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin

Konyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla çıktı.



Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.