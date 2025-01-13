Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki zirve takibi sürüyor. Konyaspor deplasmanına çıkan sarı lacivertliler 5 gollü maçta 3 puanı alarak Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 8'e indirdi. 3-2 sonuçlanan maçta Fenerbahçe'nin golleri Tadic, Çağlar, Mert'ten geldi. Sarı lacivertlilerin 25. saniyede yediği gol ise Süper Lig tarihinde kalesinde gördüğü en erken gol olarak tarihe geçti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Zirve takibindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konya deplasmanına çıktı.
Medaş Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti.
Konyaspor deplasmanına çıkan sarı lacivertliler 5 gollü maçta 3 puanı alarak puanını 42 yaptı ve Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 8'e indirdi.
3-2 sonuçlanan maçta Fenerbahçe'nin golleri Tadic, Çağlar, Mert'ten geldi. Konya'nın gollerini ise Pedrinho ile Kramer kaydetti.
Sarı lacivertlilerin 25. saniyede yediği gol ise Süper Lig tarihinde kalesinde gördüğü en erken gol olarak tarihe geçti.