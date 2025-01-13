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Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki zirve takibi sürüyor. Konyaspor deplasmanına çıkan sarı lacivertliler 5 gollü maçta 3 puanı alarak Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 8'e indirdi. 3-2 sonuçlanan maçta Fenerbahçe'nin golleri Tadic, Çağlar, Mert'ten geldi. Sarı lacivertlilerin 25. saniyede yediği gol ise Süper Lig tarihinde kalesinde gördüğü en erken gol olarak tarihe geçti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 1

Zirve takibindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konya deplasmanına çıktı. 

Medaş Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti. 

Konyaspor deplasmanına çıkan sarı lacivertliler 5 gollü maçta 3 puanı alarak puanını 42 yaptı ve Galatasaray'la arasındaki puan farkını yeniden 8'e indirdi.

3-2 sonuçlanan maçta Fenerbahçe'nin golleri Tadic, Çağlar, Mert'ten geldi. Konya'nın gollerini ise Pedrinho ile Kramer kaydetti.

Sarı lacivertlilerin 25. saniyede yediği gol ise Süper Lig tarihinde kalesinde gördüğü en erken gol olarak tarihe geçti. 

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Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 2

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Maçın ilk dakikasında ev sahibi ekip  Pedrinho'nun golüyle 1-0 öne geçti.

25. saniyede gelen golde Fenerbahçe ağlarını havalandıran Pedrinho, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihinde yediği en erken golü kaydetti.

4' Fenerbahçe, gole yaklaştı. Kostic'in yakın mesafeden kafa vuruşu dışarıya gitti.

11' Fenerbahçe'de Tadic sarı kart gördü.

14' Fenerbahçe Mert Müldür'ün golüyle beraberliği yakaladı: 1-1

25' Çağlar'ın kafa golüyle sarı lacivertliler öne geçti: 2-1

Opta verilerine göre; Fenerbahce, Aralık 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında iki korner golü attı (Mert Müldür & Çağlar Söyüncü)

44. dakikada ev sahibi ekipte Kramer skoru eşitledi: 2-2

45+3  İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

61. dakikada Tadic'in golüye Fenerbahçe skoru 3-2'ye getirdi. 

63' Fenerbahçe'de Filip Kostic sarı kart gördü.

68' Konyaspor penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi.

71' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın yerine Osayi oyunda.

83' Levent Mercan, Filip Kostic'in yerine oyuna dahil oldu.

90+7 Maç sona erdi. 

Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 3

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Tedavileri süren Becao, Ooosterwolde, İsmail ve kart cezalısı Amrabat kafilede yer almadı. 

Samet Akaydin ise teknik heyet kararıyla Konya'ya götürülmedi.

Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 4

6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynanan Kasımpaşa maçı 11'ine göre Konyaspor karşısına 6 değişiklik ile çıktı.


Kalede Ertuğrul Çetin'in yerine Dominik Livakovic yer alırken, savunmada Yusuf Akçiçek'in yerine Alexander Djiku, sağ kanatta Bright Osayi-Samuel'in yerine Oğuz Aydın forma buldu. Orta sahada Bartuğ Elmaz'ın yerine Fred, İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Dusan Tadic; forvette ise Cenk Tosun'un yerine Edin Dzeko 11 başladı.

Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 5

LİVAKOVİC VE OĞUZ AYDIN 1 AY SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü.

Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.

Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 6

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Konyasporlu taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı.

Kale arkasında yapılan dev koreografide Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı açıldı.

Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 7

Konyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.

Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 8

İLK 11'LER

Tümosan Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Boateng, Pedrinho, Ndao, Yusuf, Umut Nayir

Fenerbahçe: Livakovic; Mert, Çağlar, Djiku, Kostic; Szymanski, Fred; Oğuz, Tadic, Dzeko ve En Nesyri.

Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 9

DİĞER KARELER

Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 10
Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 11
Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 12
Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 13
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Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 15
Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 16
Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 17
Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 18
Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 19
Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 20
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Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 30
Konya'da 5 gollü maçta 3 puan Fenerbahçe'nin - 31
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