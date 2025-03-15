Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 28. hafta

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, Konyaspor engelini kayıpsız aşmak istiyor. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?