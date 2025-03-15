Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 28. hafta
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kıran kırana bir mücadeleye çıkacak. Ligde geride kalan haftalarda 44 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Beşiktaş, Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek ve Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş, Konyaspor engelini kayıpsız aşmak istiyor. Peki, Konyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?