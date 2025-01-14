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Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi yorumladı: "Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi"

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-2 yendi. Maçta birçok tartışmalı pozisyon yer aldı. Yayıncı kuruluşun eski hakemlerden oluşan Trio ekibi bu pozisyonları yorumladı. Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyonu değerlendiren Bahattin Duran, "Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi yorumladı: "Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi" - 1

Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

16' Mourinho'nun hakeme itirazında kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Burada faul var mı? Var. Mourinho haklı mı? Haklı. Ancak itirazınızda ne kadar haklı olursanız olun size ayrılan bölgeden çıkamazsınız. Hakem ilk anda düdük çalmıyor, Mourinho düdüğün gecikmesine itiraz ediyor, daha sonra 4. hakemden özür diliyor. Ancak özür, yaptığı hareketleri hafifletmez. Mourinho'nun aşırı tepkilerine bir sarı kart gerekirdi.
Bahattin Duran: Aynı fikirdeyim.
Bülent Yıldırım: Hakem arkadaşımıza tavsiyem, bu kararı daha çabuk verin. Geç olduğu zaman reaksiyona sebep olur. O tarafından da gerekli uyarıyı yapalım.

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Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi yorumladı: "Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi" - 2

25' Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce verilen korner kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Çok garip bir pozisyon. Önce kendi kendime net korner dedim. Sonra başka açıdan acaba Fenerbahçeli oyuncudan mı çıktı dedim. Sonra tekrar Konyalı'ya mı geldi diye düşündüm. Ben burada hakem kararına saygı duyarım. 7-8 açı var, birçoğunda Konyalı oyuncudan çıktığını görüyorum ama 1 ya da 2 açı var ki kafa karıştırıyor.

Deniz Çoban: En son Konyalı'dan çıkıyor gibi görüyorum burada ben. 7-8 açının hepsini izledim çoğunda Konyalı oyuncudan çıkmış gibi. Televizyondan izleyip net korner ya da aut diyemiyorsak hakeme güvenmeliyiz.

Bülent Yıldırım: Hakemin açısının iyi olduğunu ve 5 numaralı oyuncunun kramponunun ucundan bükülerek kornere gittiğini düşünüyorum.

Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi yorumladı: "Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi" - 3

53' Dzeko'nun Oğulcan'a yaptığı faulde karar doğru mu? Kart gerekir miydi?

Bahattin Duran: VAR burada kesinlikle müdahale etmez. Hızlı oynattığımızda Dzeko çok riskli bir hareket yapıyor ama ayağını hemen çekiyor, bu bir iyi niyet göstergesi. Sarı kartı kabul ediyorum, kırmızı karta da bu standardı sağlayacaksak tamam derim.

Bülent Yıldırım: Kötü niyet yok, ayak içini hazırlamış ve topa vurup gol atmaktan başka bir niyeti yok. Bütün odak topta, güç teması da yok. Benim için sarı kart bu.

Deniz Çoban: Dzeko, kırmızı kart görmeliydi. Video Yardımcı Hakem nerede?

Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi yorumladı: "Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi" - 4

67' Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Kostic'in net müdahalesi var. Net penaltı. Hakem yine geç kaldı. Pozisyon öncesinde Tadic'e faul yok. VAR'ın müdahale etmesi gerekiyordu. Kostic'in ikinci sarı karttan ihracı gerekiyordu.

Bahattin Duran: Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hareket. Verilmesi gereken penaltı ve ikinci sarı kart olmalıydı.

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