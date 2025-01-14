Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi yorumladı: "Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi"
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-2 yendi. Maçta birçok tartışmalı pozisyon yer aldı. Yayıncı kuruluşun eski hakemlerden oluşan Trio ekibi bu pozisyonları yorumladı. Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyonu değerlendiren Bahattin Duran, "Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.
Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
16' Mourinho'nun hakeme itirazında kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Burada faul var mı? Var. Mourinho haklı mı? Haklı. Ancak itirazınızda ne kadar haklı olursanız olun size ayrılan bölgeden çıkamazsınız. Hakem ilk anda düdük çalmıyor, Mourinho düdüğün gecikmesine itiraz ediyor, daha sonra 4. hakemden özür diliyor. Ancak özür, yaptığı hareketleri hafifletmez. Mourinho'nun aşırı tepkilerine bir sarı kart gerekirdi.
Bahattin Duran: Aynı fikirdeyim.
Bülent Yıldırım: Hakem arkadaşımıza tavsiyem, bu kararı daha çabuk verin. Geç olduğu zaman reaksiyona sebep olur. O tarafından da gerekli uyarıyı yapalım.