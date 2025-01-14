Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları Trio ekibi yorumladı: "Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi"

25' Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce verilen korner kararı doğru mu?



Bahattin Duran: Çok garip bir pozisyon. Önce kendi kendime net korner dedim. Sonra başka açıdan acaba Fenerbahçeli oyuncudan mı çıktı dedim. Sonra tekrar Konyalı'ya mı geldi diye düşündüm. Ben burada hakem kararına saygı duyarım. 7-8 açı var, birçoğunda Konyalı oyuncudan çıktığını görüyorum ama 1 ya da 2 açı var ki kafa karıştırıyor.



Deniz Çoban: En son Konyalı'dan çıkıyor gibi görüyorum burada ben. 7-8 açının hepsini izledim çoğunda Konyalı oyuncudan çıkmış gibi. Televizyondan izleyip net korner ya da aut diyemiyorsak hakeme güvenmeliyiz.



Bülent Yıldırım: Hakemin açısının iyi olduğunu ve 5 numaralı oyuncunun kramponunun ucundan bükülerek kornere gittiğini düşünüyorum.