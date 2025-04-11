Konyaspor - Galatasaray Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Konyaspor - Galatasaray yarı final maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kazananın belli olmasına, kupanın kaldırılmasına çok az süre kaldı. ZTK'nın yarı final karşılaşmaları ise Konyaspor - Galatasaray ve Trabzonspor - Göztepe arasında olacak. Taraftarlar Konya - Galatasaray yarı final maçı canlı yayın bilgilerini araştırmaya koyuldu. Peki, Galatasaray'ın yarı final kupa maçı ne zaman?
Tümosan Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı 22 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Yarı final müsabakaları sonunda iki takım finalde kupa rekabeti yaşayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?