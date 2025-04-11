Konyaspor - Galatasaray Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Konyaspor - Galatasaray yarı final maçı hangi kanalda?

Bu karşılaşmanın kazananı ile Trabzonspor - Göztepe müsabakasının kazananı finalde oynayacak. Final maçı 14 Mayıs tarihinde hayata geçecek.



Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe ile oynadı ve 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Konyaspor ise çeyrel finalde İskenderun'u ağırladı ve 3-0'lık üstünlük sağladı.