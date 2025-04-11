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Konyaspor - Galatasaray Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Konyaspor - Galatasaray yarı final maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda kazananın belli olmasına, kupanın kaldırılmasına çok az süre kaldı. ZTK'nın yarı final karşılaşmaları ise Konyaspor - Galatasaray ve Trabzonspor - Göztepe arasında olacak. Taraftarlar Konya - Galatasaray yarı final maçı canlı yayın bilgilerini araştırmaya koyuldu. Peki, Galatasaray'ın yarı final kupa maçı ne zaman?

Konyaspor - Galatasaray Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Konyaspor - Galatasaray yarı final maçı hangi kanalda? - 1

Tümosan Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası yarı final maçı 22 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Yarı final müsabakaları sonunda iki takım finalde kupa rekabeti yaşayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

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Konyaspor - Galatasaray Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Konyaspor - Galatasaray yarı final maçı hangi kanalda? - 2

KONYASPOR - GALATASARAY YARI FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor'un Galatasaray'ı ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakası 22 Nisan Salı günü saat 20:30'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. Mücadele ATV veya ASpor'dan aktarılacak.

Konyaspor - Galatasaray Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Konyaspor - Galatasaray yarı final maçı hangi kanalda? - 3

Bu karşılaşmanın kazananı ile Trabzonspor - Göztepe müsabakasının kazananı finalde oynayacak. Final maçı 14 Mayıs tarihinde hayata geçecek.

Galatasaray, çeyrek finalde Fenerbahçe ile oynadı ve 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Konyaspor ise çeyrel finalde İskenderun'u ağırladı ve 3-0'lık üstünlük sağladı.

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