Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye Kupası yarı final)
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla eleyen Galatasaray yarı finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Konyaspor-Galatasaray maçı tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan takım Trabzonspor, Beşiktaş ya da Göztepe ile finalde karşılaşacak. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar ve Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak maçın kanal, saat ve tarih bilgileri...
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray yarı finale yükseldi.
Sarı kırmızılı ekip yarı finalde Konyaspor'la eşleşti.