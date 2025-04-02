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Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye Kupası yarı final)

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla eleyen Galatasaray yarı finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Konyaspor-Galatasaray maçı tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Kazanan takım Trabzonspor, Beşiktaş ya da Göztepe ile finalde karşılaşacak. Peki Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar ve Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak maçın kanal, saat ve tarih bilgileri...

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye Kupası yarı final) - 1

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray yarı finale yükseldi.

Sarı kırmızılı ekip yarı finalde Konyaspor'la eşleşti.

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Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye Kupası yarı final) - 2

Konyaspor-Galatasaray maçı tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Buna göre sarı kırmızılı ekip Konya deplasmanına çıkacak.

Mücadeleyi kazanan takım, Trabzonspor ile Beşiktaş-Göztepe maçının galibi arasında oynanacak maç sonrası finale çıkan ekibin rakibi olacak.

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye Kupası yarı final) - 3

Konyaspor-Galatasaray maçı Türkiye Kupası'nın yayıncısı olan ATV ya da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye Kupası yarı final) - 4

Yarı final maçları 22, 23 veya 24 Nisan'da, kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye Kupası yarı final) - 5

AYNI GRUPTA MÜCADELE ETTİLER

Sarı kırmızılılar 1 galibiyet 2 beraberlik aldığı grup aşamasını daha az kart gördüğü için ikinci basamakta tamamlamış ve çeyrek final turuna yükselmişti. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenen Galatasaray yarı finale çıkmıştı.

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye Kupası yarı final) - 6

Konyaspor ise Galatasaray birlikte mücadele ettikleri grubu namağlup ve 7 puanla tamamlayarak lider tamamlamıştı. Konya ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçerek adını yarı finale yazdırmıştı.

İki takım arasındaki Türkiye Kupası grup maçı 0-0 eşitlikle sona ermişti.

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