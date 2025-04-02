Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye Kupası yarı final)

Konyaspor-Galatasaray maçı tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Buna göre sarı kırmızılı ekip Konya deplasmanına çıkacak.



Mücadeleyi kazanan takım, Trabzonspor ile Beşiktaş-Göztepe maçının galibi arasında oynanacak maç sonrası finale çıkan ekibin rakibi olacak.