Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda heyecan dolu bir maça çıkacak. Geçtiğimiz sezon Konya'da şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu kez de yeni sezonda 3 puan alabilmek için mücadele edecek. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray, zorlu Konyaspor engelini de atlatmak ve puan kaybetmek istemiyor. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?