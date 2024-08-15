Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray, zorlu Konyaspor engelini de atlatmak ve puan kaybetmek istemiyor. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?