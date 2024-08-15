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Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile deplasmanda heyecan dolu bir maça çıkacak. Geçtiğimiz sezon Konya'da şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu kez de yeni sezonda 3 puan alabilmek için mücadele edecek. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Sezona galibiyetle başlayan Galatasaray, zorlu Konyaspor engelini de atlatmak ve puan kaybetmek istemiyor. Peki, Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta açılış maçında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sport 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

HEDEF KONYA'DAN KAYIPSIZ DÖNMEK

Ligin ilk maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezonu 3 puanla açan sarı-kırmızılı ekip, Konya deplasmanından kayıpsız dönmeye çalışacak.

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

GALATASARAY'DA SANCHEZ YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in tedavisi sürerken, yeni transferlerden Elias Jelert'in ise bu maçın kadrosuna alınması bekleniyor.

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