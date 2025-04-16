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Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK finalisti belli olacak

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan ekipler ve maç tarihleri belli oldu. Tek karşılaşma üzerinden oynanan çeyrek final aşamasında rakiplerini eleyen Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor finale çıkmak adına karşı karşıya gelecek. Konya'da oynanacak maça az bir zaman kala tarih, saat ve yayıncı kanal bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK finalisti belli olacak - 1

Futbol tutkunlarının büyük bir heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda finale artık bir adım kaldı. Bu sezon ZTK kupası Eskişehir'de sahibini bulacak. Öncesinde ise yarı finalistler final bileti almak adına mücadele edecek. İşte, Konyaspor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...

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Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK finalisti belli olacak - 2

KONYASPOR-GALATASARAY ZTK MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor-Galatasaray maçı, 22 Nisan Salı saat 20.30'da gerçekleşecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yapılacak maç, ATV veya ASpor'dan canlı yayınlanacak.

Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK finalisti belli olacak - 3

ZTK FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir'de oynanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, müsabakanın 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacağı ve karşılaşmanın saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.

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