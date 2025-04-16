Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK finalisti belli olacak

Futbol tutkunlarının büyük bir heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda finale artık bir adım kaldı. Bu sezon ZTK kupası Eskişehir'de sahibini bulacak. Öncesinde ise yarı finalistler final bileti almak adına mücadele edecek. İşte, Konyaspor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...



