Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ZTK finalisti belli olacak
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalan ekipler ve maç tarihleri belli oldu. Tek karşılaşma üzerinden oynanan çeyrek final aşamasında rakiplerini eleyen Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor finale çıkmak adına karşı karşıya gelecek. Konya'da oynanacak maça az bir zaman kala tarih, saat ve yayıncı kanal bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbol tutkunlarının büyük bir heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda finale artık bir adım kaldı. Bu sezon ZTK kupası Eskişehir'de sahibini bulacak. Öncesinde ise yarı finalistler final bileti almak adına mücadele edecek. İşte, Konyaspor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...