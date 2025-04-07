Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman?

KONYASPOR'UN HEDEFİ KUPA

Kupa yarışına 3. turdan başlayan yeşil-beyazlılar, yarı finale kadar oynadığı maçlarda 21 gol atıp yalnızca 1 gol yiyerek dikkati çeken bir istatistiğe imza attı.



Bu aşamada takıma en çok gol katkısını 6 golle Melih Bostan, 3 golle de Kramer verdi.



Konyaspor, kupayı kaldırdığı 2016-2017 sezonunda, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde H Grubu'nu 11 puanla lider olarak tamamlamıştı.



Yeşil-beyazlılar, Yeni Eskişehir Stadı'nda Başakşehir ile oynadığı final maçında, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta rakibini penaltılarda 4-1 yenerek kupaya uzanmıştı.



Yarı finalde Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor'da Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, arzularının bu başarıyı bir kez daha tekrarlamak olduğunu söyledi.



Şu anda son 4 takımdan biri olduklarını anımsatan Kaymak, "Camia da bu kupayı istiyor. UEFA kupalarına katılmak için de bu kulvarda devam etmek, istediğimiz sonuçlarla ayrılmak istiyoruz." dedi.