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Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, İskenderunspor'u saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor'la yarı finalde karşılaşacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman?

Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman? - 1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran TÜMOSAN Konyaspor, kupayı yeniden müzesine götürmek istiyor.

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Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman? - 2

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaller, 22-23 veya 24 Nisan'da oynanacak.

Konyaspor-Galatasaray ZTK maçının tarihi de yakın zaman sonra TFF tarafından ilan edilecek.

Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman? - 3

KONYASPOR'UN HEDEFİ KUPA

Kupa yarışına 3. turdan başlayan yeşil-beyazlılar, yarı finale kadar oynadığı maçlarda 21 gol atıp yalnızca 1 gol yiyerek dikkati çeken bir istatistiğe imza attı.

Bu aşamada takıma en çok gol katkısını 6 golle Melih Bostan, 3 golle de Kramer verdi.

Konyaspor, kupayı kaldırdığı 2016-2017 sezonunda, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde H Grubu'nu 11 puanla lider olarak tamamlamıştı.

Yeşil-beyazlılar, Yeni Eskişehir Stadı'nda Başakşehir ile oynadığı final maçında, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta rakibini penaltılarda 4-1 yenerek kupaya uzanmıştı.

Yarı finalde Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor'da Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, arzularının bu başarıyı bir kez daha tekrarlamak olduğunu söyledi.

Şu anda son 4 takımdan biri olduklarını anımsatan Kaymak, "Camia da bu kupayı istiyor. UEFA kupalarına katılmak için de bu kulvarda devam etmek, istediğimiz sonuçlarla ayrılmak istiyoruz." dedi.

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