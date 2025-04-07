Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, İskenderunspor'u saf dışı bırakan TÜMOSAN Konyaspor'la yarı finalde karşılaşacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran TÜMOSAN Konyaspor, kupayı yeniden müzesine götürmek istiyor.