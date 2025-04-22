Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında finale kalmak için sahada olacak. Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları netleştirecek. Peki, Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı hakkında bilgiler...