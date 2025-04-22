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Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Konyaspor karşısında finale kalmak için sahada olacak. Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları netleştirecek. Peki, Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Kazanan ekip, finalde Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı hakkında bilgiler...

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Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

KONYASPOR-GALATASARAY ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı, 22 Nisan Salı günü yapılacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.

Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TAKIMLAR YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, yaptığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Beş puan toplayan Galatasaray, daha az kart gördüğü için aynı puan ve averajı bulunan RAMS Başakşehir'in önünde ikinci sırada yer alarak çeyrek finalist oldu.

Galatasaray, çeyrek finalde eşleştiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Galatasaray'ın bulunduğu C Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayan Konya temsilcisi ise çeyrek finalde Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0'la geçti.

Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

GALATASARAY'DA DÖRT OYUNCU EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Elias Jelert'in yanı sıra çeyrek finaldeki Fenerbahçe derbisinden sonra birer maç ceza alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay da Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

Konyaspor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

KONYASPOR'DA HEDEF FİNAL

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı konuk edecek TÜMOSAN Konyaspor, taraftarının da desteğiyle finale yükselmeyi hedefliyor.

Kupa mücadelesine 3. turdan başlayan yeşil-beyazlılar, yarı finale kadar oynadığı 7 maçta 21 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü.

Konyaspor, 2016-2017 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde kupayı kazanma başarısı göstermişti.

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