Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 31. hafta
26.04.2026 16:21
Aydın Kayar
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan Trabzonspor, Konyaspor karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Konyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canı yayınlanacak.
TRABZONSPOR'DA 3 KİŞİ MÜCADELEDE YOK
Bordo-mavililerde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Uzun süreli tedavisi tamamlanan Visca'nın ise hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.
TRABZONSPOR GALİBİYET İÇİN SAHADA OLACAK
Ligin son 2 haftasında Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan bordo-mavili takım, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.