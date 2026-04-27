Konyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor
27.04.2026 16:52
AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda zorlu Konyaspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından Konyaspor maçına odaklanan Trabzonspor, mücadeleyi kazanması halinde lig sıralamasında Fenerbahçe'nin üstüne çıkacak. Konyaspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligin son 2 haftasında Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan bordo-mavili takım, Konya deplasmanından galibiyetle ayrılarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililerde Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Uzun süreli tedavisi tamamlanan Visca'nın ise hazır olmaması nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.
Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, bu akşam Konya'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 25-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 58 gol gördü.