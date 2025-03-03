Konyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 12 maça çıktı

GÜNEŞ İLE GALİBİYET YOK

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı.

Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.