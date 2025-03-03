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Konyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 12 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahada galibiyet hasretini sonlandıramadı. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Konyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 12 maça çıktı - 1

Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahada galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galip gelemiyor.

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Konyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 12 maça çıktı - 2

12 MAÇTA 5 PUAN ELDE ETTİ

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu.

Konyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 12 maça çıktı - 3

GÜNEŞ İLE GALİBİYET YOK

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı.

Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.

Konyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 12 maça çıktı - 4

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Konyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 12 maça çıktı - 5

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde 0-0 berabere kalmıştı.

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