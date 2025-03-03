Konyaspor'a mağlup olan Trabzonspor'un deplasmanda galibiyet hasreti 12 maça çıktı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahada galibiyet hasretini sonlandıramadı. Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.
Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galip gelemiyor.