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Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından teselli hediyesi

Kasımpaşa mücadelesi öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Emre Mor'a takım arkadaşlarından sürpriz bir hediye geldi.

Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından teselli hediyesi - 1

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma ve koşu ile başlayan idman istasyon çalışmaları ile sürdü.

Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından teselli hediyesi - 2

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan King, Osayi-Samuel ve Pedro, idmanda yer almadı.

Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından teselli hediyesi - 3

EMRE MOR'A SÜRPRİZ

Fenerbahçe’de Emre Mor’a takım arkadaşları idman öncesinde sürpriz yaptı.

Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından teselli hediyesi - 4

Geçtiğimiz günlerde köpeğini kaybeden Emre Mor’a takım arkadaşları labrador cinsi yavru köpek hediye etti.

Köpeğini kaybeden Emre Mor'a takım arkadaşlarından teselli hediyesi - 5

Arkadaşlarının sürprizinden dolayı çok mutlu olan Emre Mor, duygulu anlar yaşadı.

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