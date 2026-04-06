Korkusunu yenmek için başladı, yeteneğiyle dikkat çekti. Madalya kazandıran başarı hikayesi
06.04.2026 10:51
DHA
Bir zamanlar ayağını bile değdirmediği suda şimdi Milli Takım için hazırlanıyor. 17 yaşındaki Almira, başarısı ve azmiyle dikkat çekiyor.
Almira Karakuş, 6 yaşında ailesiyle birlikte gittiği tatilde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Ailesinin yardımı ile sudan çıkarılan Karakuş’ta su korkusu oluştu.
Almira Karakuş’un korkusunu yenmesi için arayış içine giren aile, kızlarını yüzme kursuna gönderdi. Gaziantep Yüzme Kulübü’ne gelen Karakuş, burada antrenör Batuhan Taşkıran’ın destekleriyle önce su korkusunu yendi.
Almira Karakuş fobisini yenmesinin ardından antrenörü alandaki başarısını fark etti. 2026 yılı Ocak ayında Konya’da düzenlenen Bireysel Açık Yaş Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3’üncüsü olan Karakuş, dünya şampiyonu olmanın hayalini kurduğunu söyledi.
"AYAĞIMI SUYA DEĞİRMEK BİLE BİR İŞKENCEYDİ"
Korkuları ile yüzleşip bu alanda başarılar elde ettiğini söyleyen Almira Karakuş, “Su korkum ailemle gittiğim bir tatilde boğulmamla birlikte başlamıştı. Gaziantep’e dönünce ailemin destekleri ile korkumun üzerine gitmeye başladık ve beni yüzme kursuna yazdırdılar. Antrenörüm su korkusunu yendikten sonra bu alandaki başarımı fark etti. Normalde ayağımı suya değdirmek bile benim için işkenceydi." diyerek şu açıklamalarda bulundu:
"8 yıldır yüzüyorum. En son ocak ayında Konya’da düzenlenen, Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası 400 metre çift palet büyükler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldum. Daha öncesinde de Türkiye derecelerim oldu. Yakın zamanda Edirne’de milli takım seçmelerinde final yüzmeyi hedefliyorum. 2027 sezonunda paletli yüzme kulüpler arası dünya kupasında madalya almayı hedefliyorum. İleriki zamanlarda ülkemi uluslararası şampiyonalarda dereceyle temsil etmek istiyorum. Türkiye rekorları kırmak istiyorum. Korkuyu bir engel değil aşılabilecek bir durum olarak görmeliyiz. Yüzme hayatıma disiplini öğretti. Yüzme sporu benim vazgeçilmezim oldu.”
Yüzme antrenörü Butuhan Taşkıran, Türkiye 3’üncülük madalyası almasıyla Karakuş’a olan güveninin daha da arttığını ve dünya şampiyonasına kadar onunla çalışmak istediğini söyleyerek, Almira ile önümüzdeki sezonda milli takımlara katılmayı hedefliyoruz. Milli takımlar sürecinde final yüzmeyi hedefliyoruz. Haftada 7 gün yüzüyoruz. Yoğun bir tempo ile çalışıp Almira’yı hedeflerine ulaştırmayı istiyoruz. Önümüzde milli takım seçmeleri var.” ifadelerini kullandı.
Almira'nın babası Mesut Karakuş, kızını her alanda desteklediğini söyleyerek, şöyle konuştu:
“Kızım su korkusunu 6-7 antrenmanda yenmesini sağladı. Sonrasında takibe aldılar, kademe kademe yükselerek bugünlere getirdiler. Paletli yüzme branşında daha etkili olacağını söylediler. Konya’da paletli yüzme yarışmalarında Gaziantep’imize 3’üncülük madalyası getirmeyi başardı. Daha öncesinde de okullar arasında, şehirler arası yarışmalarda yine çok sayıda dereceler elde etmişti. Hedefimiz, milli takım. Kızımızın su korkusunu yenmek için çıktığımız bu yolda almış olduğu Türkiye 3’üncülük madalyası ile gurur duyuyoruz."