Korkusunu yenmek için başladı, yeteneğiyle dikkat çekti. Madalya kazandıran başarı hikayesi

Korkuları ile yüzleşip bu alanda başarılar elde ettiğini söyleyen Almira Karakuş, “Su korkum ailemle gittiğim bir tatilde boğulmamla birlikte başlamıştı. Gaziantep’e dönünce ailemin destekleri ile korkumun üzerine gitmeye başladık ve beni yüzme kursuna yazdırdılar. Antrenörüm su korkusunu yendikten sonra bu alandaki başarımı fark etti. Normalde ayağımı suya değdirmek bile benim için işkenceydi." diyerek şu açıklamalarda bulundu:

"8 yıldır yüzüyorum. En son ocak ayında Konya’da düzenlenen, Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası 400 metre çift palet büyükler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü oldum. Daha öncesinde de Türkiye derecelerim oldu. Yakın zamanda Edirne’de milli takım seçmelerinde final yüzmeyi hedefliyorum. 2027 sezonunda paletli yüzme kulüpler arası dünya kupasında madalya almayı hedefliyorum. İleriki zamanlarda ülkemi uluslararası şampiyonalarda dereceyle temsil etmek istiyorum. Türkiye rekorları kırmak istiyorum. Korkuyu bir engel değil aşılabilecek bir durum olarak görmeliyiz. Yüzme hayatıma disiplini öğretti. Yüzme sporu benim vazgeçilmezim oldu.”