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Kornerden gol yiyen Altay Bayındır, Manchester United tarafının hedefinde: 7 gollü maç sonrası takımı veda etti

İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Tottenham'a 4-3 yenildi. United'da 90 dakika görev yapan milli kaleci Altay Bayındır, yediği golle maçın önüne geçti. Kornerden gol yiyen ve takımının kupaya veda ettiği Altay, İngiliz medyası ve taraftarının eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kornerden gol yiyen Altay Bayındır, Manchester United tarafının hedefinde: 7 gollü maç sonrası takımı veda etti - 1

İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Tottenham'a 4-3 mağlup olarak kupaya veda etti.


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Kornerden gol yiyen Altay Bayındır, Manchester United tarafının hedefinde: 7 gollü maç sonrası takımı veda etti - 2

Maçın ardından hem milli kaleci, hem de Tottenham'ın file bekçisi Fraser Forster performansları nedeniyle eleştirildi.


Kornerden gol yiyen Altay Bayındır, Manchester United tarafının hedefinde: 7 gollü maç sonrası takımı veda etti - 3

Mücadeleye damga vuran gol 88. dakikada Heung-min Son'un ayağından geldi. Kornerden ağları bulan Güney Koreli, Altay Bayındır'ı eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.


Kornerden gol yiyen Altay Bayındır, Manchester United tarafının hedefinde: 7 gollü maç sonrası takımı veda etti - 4

"Altay Bayındır'ın feci hatası" ve "Amorim'in rotasyon kararı Altay Bayındır'ın maçı kaybettirmesiyle ters tepti" gibi manşetler atan İngiliz basını, 26 yaşındaki kalecinin performansını eleştirdi.


Kornerden gol yiyen Altay Bayındır, Manchester United tarafının hedefinde: 7 gollü maç sonrası takımı veda etti - 5

Taraftarının da tepki gösterdiği Altay Bayındır bu sezon 3'ü de kupada olmak üzere 3. kez United kalesini korumuştu.

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