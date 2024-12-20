Kornerden gol yiyen Altay Bayındır, Manchester United tarafının hedefinde: 7 gollü maç sonrası takımı veda etti
İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Tottenham'a 4-3 yenildi. United'da 90 dakika görev yapan milli kaleci Altay Bayındır, yediği golle maçın önüne geçti. Kornerden gol yiyen ve takımının kupaya veda ettiği Altay, İngiliz medyası ve taraftarının eleştiri oklarının hedefi oldu.
İngiltere Lig Kupası'nın çeyrek final maçında Manchester United, deplasmanda Tottenham'a 4-3 mağlup olarak kupaya veda etti.