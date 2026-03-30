Kosova'da Türkiye maçı öncesi dev prim. Tüm takıma para yağacak

Kosova basınından Botasot, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın maç planına değindi.

"Montella'dan özel plan: Arda Güler" başlığıyla verilen haberde şöyle denildi:

"Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova ile oynanacak Dünya Kupası play-off finali öncesi genç yıldız Arda Güler için özel bir plan hazırladı. Güler'in hücumda, özellikle sağ kanatta merkeze girerek oyun kurmada ve son paslarda belirleyici rol oynaması bekleniyor. Montella, oyuncuyla özel olarak görüştü ve oyuncuyu sorumluluk alması için motive etti."