Kosova'da Türkiye maçı öncesi dev prim. Tüm takıma para yağacak
30.03.2026 10:48
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'nin Dünya Kupası için karşılaşacağı Kosova'da kritik maç öncesi neler oluyor?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek.
Kosova'nın Başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.
Kritik karşılaşma öncesi Kosova basını, Türkiye maçının önemi ve ülkedeki atmosferi yansıttı.
BOTASOT: "MONTELLA'DAN ÖZEL PLAN"
Kosova basınından Botasot, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın maç planına değindi.
"Montella'dan özel plan: Arda Güler" başlığıyla verilen haberde şöyle denildi:
"Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova ile oynanacak Dünya Kupası play-off finali öncesi genç yıldız Arda Güler için özel bir plan hazırladı. Güler'in hücumda, özellikle sağ kanatta merkeze girerek oyun kurmada ve son paslarda belirleyici rol oynaması bekleniyor. Montella, oyuncuyla özel olarak görüştü ve oyuncuyu sorumluluk alması için motive etti."
KOSOVA SOT: "PRİM ONAY BEKLİYOR"
Kosova Sot ise Slovakya'yı saf dışı bırakan Kosova Milli Takımı'na ödenecek primin onaylanmasının beklendiğini yazdı ve şu ifadeler kullanıldı:
"Kosova hükümeti, bugün gerçekleştireceği olağan toplantıda milli takımı da değerlendirecek.
Kosova Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Slovakya'ya karşı deplasmanda aldığı 4-3'lük galibiyetin ardından oyunculara toplam 500 bin euro prim verilmesinin onaylanması oylanacak."
ZERİ: "MİLYONLARCA EURO İÇİN..."
Zeri ise Kosova'nın kazanması halinde kasasına gireceği parayı açıkladı.
"Kosova, milyonlarca euro için Türkiye karşısında" başlığıyla verilen haber şu şekilde:
"Kosova Milli Takımı'nın Türkiye ile oynayacağı maç başka bir önem daha taşıyor. Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan her temsilci yaklaşık 9 milyon euro kazanacak. Kosova da Türkiye'yi elemesi halinde bu geliri kasasına koyacak."