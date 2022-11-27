Kosta Rika, Japonya'yı devirdi

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.
Kosta Rika, ilk müsabakasında İspanya'ya 7-0 yenilmişti. Japonya ise Almanya'ya 2-1 üstünlük kurmuştu.
Ahmad bin Ali Stadyumu'nda İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver'in düdük çaldığı maçın ilk yarısında isabetli şut çekilmedi.
Karşılaşmanın ilk isabetli şutu ise 46. dakikada Japonya'dan geldi.
İkinci yarıda daha etkili oynayan Japonya, 47. dakikada Endo, 57. ve 63. dakikalarda Soma ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi.
Kosta Rika 81. dakikada Keysher Fuller'in kaydettiği golle öne geçmeyi başardı.
Savunmadan çıkmaya çalışan Japonya'da Morita'nın kaptırdığı topu kontrol eden Tejeda, pasını Fuller'e verdi.
Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda iki direğin birleştiği noktaya yaptığı plase vuruşta kaleci Gonda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Karşılaşmanın 88. dakikasında Japonya, Kamada ile beraberliğe çok yaklaştı ancak kaleci Navas, gole izin vermedi.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmazken Kosta Rika, Japonya'yı 1-0 mağlup etti.
Grubun son maçları 1 Aralık Perşembe günü Japonya - İspanya ve Kosta Rika - Almanya arasında oynanacak.