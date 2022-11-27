Kosta Rika, Japonya'yı devirdi

Kosta Rika 81. dakikada Keysher Fuller'in kaydettiği golle öne geçmeyi başardı.

Savunmadan çıkmaya çalışan Japonya'da Morita'nın kaptırdığı topu kontrol eden Tejeda, pasını Fuller'e verdi.

Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazda iki direğin birleştiği noktaya yaptığı plase vuruşta kaleci Gonda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu.