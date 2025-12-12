Krizin perde arkası ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye geri dönecek derken yeni takımını duyurdular
12.12.2025 16:15
Son Güncelleme: 12.12.2025 16:28
Selim Başeğmezer
Fenerbahçe'den Girona'ya kiralık olarak giden ancak hiç süre bulamayan Dominik Livakovic için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, transferinin gerçekleştiği günden bu yana sık sık gündeme geliyor.
İspanyol ekibinde 1 dakika bile süre bulamayan Hırvat file bekçisi, takımının oynadığı müsabakada forma giymeyi reddetmişti.
FENERBAHÇE'YE DÖNECEK DERKEN...
Hırvat basını, bu sözler sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Nacional'in haberine göre Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşmaya vardı.
DİREKT HIRVATİSTAN'A
Haberin devamında 30 yaşındaki kalecinin ocak ayında Fenerbahçe'ye dönmeden doğrudan Dinamo Zagreb'e kiralanacağı belirtildi.
Livakovic'in Dinamo Zagreb'e transferinin tehlikeye girmemesi adına Girona formasıyla sahaya çıkmak istemediği kaydedildi. Tecrübeli file bekçisi, Girona'da 1 dakika bile süre alması durumunda bu sezon başka bir kulüpte forma giyemeyecekti.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe kariyerinde 74 maça çıkan 30 yaşındaki kaleci, kalesinde 80 gol görürken 26 maçta gol yemedi.