Kulübü disiplin süreci başlattı, adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor. İşte bonservisi ve sözleşmesi
25.12.2025 09:19
Son Güncelleme: 25.12.2025 10:09
NTV - Haber Merkezi
Hocasının zehir zemberek sözler söylediği Musaba, adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor. Futbolcunun 4,5 yıllık imza atması bekleniyor. Kulübü ise disiiplin süreci başlattı.
Adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Musaba için resmi açıklama geldi.
Hocasının saygısızlıkla suçladığı Musaba'nın sarı lacivertlilere 4,5 yıllık imza atması bekleniyor.
Samsunspor'a İngiliz ekibi Sheff Wed'den 1 milyon euroya imza atan Musaba, serbest kalma bedeli ödenerek transfer edilecek.
Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla el sıkıştı.
Fenerbahçe'nin serbest kalma bedeli olarak 6 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Süper Kupa'da 6 Ocak'ta Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmada Musaba sarı lacivertlilerin formasını giyebilir.
SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA
Samsunspor'dan yapılan açıklamada futbolcu disiplin süreci başlatıldığı açıklandı.
Kırmızı beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.
Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.
Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.
FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.
Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
HOCASI NE DEMİŞTİ?
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Musaba’nın sabah antrenmanına katılmadığını ve son haftalarda olanların saygısızca olduğunu söylemişti.
Transfer konusundaki sorulara da cevap veren Reis, Musaba’nın Fenerbahçe ile adı geçtikten sonraki tavırları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, “Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberlerini okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde serbest kalma opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim.” demişti.
Reis, "Çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da tüm desteğimizi gösterdik. Ama dediğim gibi son haftalarda olanlar açıkçası saygısızcaydı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı." ifadelerini kullanmıştı.
Musaba, bu sezon Samsunspor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergilemişti.