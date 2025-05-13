Kulüp satın aldı, 1 sezon sonra küme düştü: Yeşil sahalardan, patronluğa!

BECKHAM, MLS'İ DÜNYAYA DUYURDU

David Beckham'ın 2007 yılında Los Angeles Galaxy'e transferi, o dönem uluslararası alanda fazla tanınmayan Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) için dönüm noktası oldu.



Beckham’ın gelişiyle Avrupa kıtası dışındaki bu ligin popülaritesi ciddi anlamda arttı.



LA Galaxy'e transferinin bir parçası olarak Beckham, MLS'de, indirimli bir "franchise" alma hakkı ücretiyle ligde "genişletme" takımı satın alınmasına izin veren bir anlaşmaya vardı.



2013'de futbolu bıraktıktan sonra fırsatı değerlendiren Beckham, 2014 yılında 25 milyon dolar karşılığında Miami merkezli MLS genişleme takımının sahibi olmaya hak kazandı.



2013 yılında "Miami Beckham United" olarak kurulan kulübün, 2016 veya 2017 sezonlarında faaliyete geçmesi planlanıyordu ancak bürokratik süreçler nedeniyle MLS, Ocak 2018'de Inter Miami CF'nin lige katılmasını onayladı



"Miami Beckham United grubu", 5 Eylül 2018'de takımın adını ve renklerini tanıttı.



5 Eylül 2018'de tam adı "Club Internacional de Futbol Miami" olarak açıklanan kulübün ismi kamuoyunda genellikle Inter Miami olarak biliniyor.



Stadyumla ilgili izin ve anlaşmaların gecikmesi nedeniyle 2020'de faaliyete geçen kulüp, şu anda MLS Doğu Konferansı Ligi'nde 21 puanla, 4. sırada yer alıyor.