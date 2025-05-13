Kulüp satın aldı, 1 sezon sonra küme düştü: Yeşil sahalardan, patronluğa!

MÜTEVAZI KULÜPLERE ORTAK YILDIZLAR
Mütevazı kulüplere ortak olan yıldız isimlerden biri Fransız Thierry Henry.
1907'de kurulan İtalyan ekibi Como'ya 2022'de ortak olan Henry, eski İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ile birlikte kulübün hissedarları arasında bulunuyor.
Barcelona'nın eski defans oyuncusu Gerard Pique, 2018'de şirketi Kosmos Holding aracılığıyla FC Andorra'yı satın aldı.
Pique, altyapıya yatırım yaparak kulübün İspanya 5. futbol liginden 2. Lig'e (Segunda) yükselmesine katkı sağladı.
Amerika San Diego merkezli futbol kulübü San Diego 1904 FC, Demba Ba, Eden Hazard, Yohan Cabaye ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow tarafından 2018 yılında kuruldu.
Kulüp, ilk profesyonel sezonuna Eylül 2018’de, Amerikan 3. futbol ligi Ulusal Bağımsız Futbol Birliği'nde (NISA) başladı.
2023'te Chelsea ile sözleşmesi sona eren N'Golo Kante, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olduktan hemen sonra Belçika takımı Royal Excelsior Virton’u satın aldı.
Fransız oyuncu, kulübü 2018'den beri yöneten Lüksemburglu iş insanı Flavio Becca’dan devralarak kulübün yeni sahibi ve başkanı oldu.
Kante'ye satılmadan önce Belçika 3. Ligi’nde yer alan Royal Excelsior Virton, şu anda amatör ligde mücadele ediyor.