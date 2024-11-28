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Kulüp tarihinin en ağır cezası: Toplam 21 puanı silindi!

Hollanda 2. Lig ekibi Vitesse, lisans gerekliliklerini yerine getirmediği için Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Lisans Komitesi tarafından 3 puan silme cezasına çarptırıldı. Böylelikle sarı-siyahlılar son üç sezonda 21 puan silme cezasına çarptırıldı. Bir yıl içinde üçüncü kez ceza alan Vitesse, karara itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Kulüp tarihinin en ağır cezası: Toplam 21 puanı silindi! - 1

Hollanda 2. Lig ekibi Vitesse'ye bugün KNVB Lisans Komitesi tarafından çeşitli lisans gerekliliklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan puan silme cezası verildi.

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Kulüp tarihinin en ağır cezası: Toplam 21 puanı silindi! - 2

KULÜP TARİHİNİ EN AĞIR CEZASI

Böylelikle Vitesse bir yıl içinde üçüncü kez Lisans Kurulu'ndan puan cezası almış oldu.

Kulübe daha önce toplamda hiç bu kadar yüksek bir puan cezası verilmemişti.

Vitesse, Lisans Kurulu'nun kararına itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Kulüp tarihinin en ağır cezası: Toplam 21 puanı silindi! - 3

GEÇEN SEZON KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie'de mücadele eden Vitesse'nin 18 puanı silinmişti ve bitime 4 hafta kala küme düşmesi garantilenmişti.

Vitesse'nin mali kayıtlarıyla ilgili Lisans Yönetmeliği gerekliliklerini yerine getiremediği birkaç haftadır biliniyordu.

Kulüp tarihinin en ağır cezası: Toplam 21 puanı silindi! - 4

Lisans Komitesi puan silme cezasının ayrıntılarını şu şekilde paylaştı:

"Yan mektupla ilgili bilgi verme yükümlülüğü için dokuz puan, 2022|2023 yıllık rakamlarının ve 2023|2024 tahminlerinin geç sunulması için altı puan, 2023|2024 yarı yıl rakamları için üç puan ve 2023|2024 yıllık rakamları ve 2024|2025 tahmini için üç puan." 

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