Kulüp tarihinin en ağır cezası: Toplam 21 puanı silindi!

Lisans Komitesi puan silme cezasının ayrıntılarını şu şekilde paylaştı:

"Yan mektupla ilgili bilgi verme yükümlülüğü için dokuz puan, 2022|2023 yıllık rakamlarının ve 2023|2024 tahminlerinin geç sunulması için altı puan, 2023|2024 yarı yıl rakamları için üç puan ve 2023|2024 yıllık rakamları ve 2024|2025 tahmini için üç puan."