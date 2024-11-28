Kulüp tarihinin en ağır cezası: Toplam 21 puanı silindi!
Hollanda 2. Lig ekibi Vitesse, lisans gerekliliklerini yerine getirmediği için Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) Lisans Komitesi tarafından 3 puan silme cezasına çarptırıldı. Böylelikle sarı-siyahlılar son üç sezonda 21 puan silme cezasına çarptırıldı. Bir yıl içinde üçüncü kez ceza alan Vitesse, karara itiraz etmeyeceğini açıkladı.
Hollanda 2. Lig ekibi Vitesse'ye bugün KNVB Lisans Komitesi tarafından çeşitli lisans gerekliliklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan puan silme cezası verildi.