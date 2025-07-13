Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu belli oluyor! Chelsea - PSG final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea ve PSG 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finaline damga vuracak. PSG son 16 turunda İnter Miami'yi 4-0,çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 ve yarı finalde de Real Madrid'i 4-0 yenik duruma getirdi. İkinci kupa için sahne alacak olan Chelsea ise son 16 turunda Benfica'yı 4-1, çeyrek finalde Palmeiras takımını 2-1 ve yarı finalde de Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti. İşte, Chelsea - PSG maçı canlı yayın bilgisi...