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Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu belli oluyor! Chelsea - PSG final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinin adı Chelsea - PSG oldu. Yarı finalde Chelsea, rakibi Fluminense takımını 2-0 yendi ve adını finallere yazdırdı. PSG ise yarı finalde eşleştiği Real Madrid'i 4-0 gibi kesin bir galibiyetle eledi. Tarihinde ilk defa Kulüpler Dünya Kupası'nda kupa mücadelesi verecek olan PSG, bu turnuvadaki ikinci kupası için sahaya çıkan Chelsea karşısına çıkıyor. Peki, Chelsea - PSG Kulüpler Dünya Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanaldan izlenir?

Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu belli oluyor! Chelsea - PSG final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Chelsea ve PSG 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finaline damga vuracak. PSG son 16 turunda İnter Miami'yi 4-0,çeyrek finalde Bayern Münih'i 2-0 ve yarı finalde de Real Madrid'i 4-0 yenik duruma getirdi. İkinci kupa için sahne alacak olan Chelsea ise son 16 turunda Benfica'yı 4-1, çeyrek finalde Palmeiras takımını 2-1 ve yarı finalde de Fluminense'yi 2-0 mağlup ederek finale yükselmişti. İşte, Chelsea - PSG maçı canlı yayın bilgisi...

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Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu belli oluyor! Chelsea - PSG final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

CHELSEA - PSG FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Chelsea - PSG final maçı 13 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de TRT1'den canlı olarak aktarılacak.

Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu belli oluyor! Chelsea - PSG final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Maç, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Fransa temsilcisi PSG, kulüp tarihindeki ilk Kulüpler Dünya Kupası için mücadele edecek.

Geçen sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Chelsea de bu turnuvadaki ikinci kupasını kazanmak için sahada olacak.

Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu belli oluyor! Chelsea - PSG final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Sanchez, James, Calobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Palmer, Nkunku, Neto, Delap

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

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