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Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor! PSG - Real Madrid yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final heyecanı başladı. İki dev takım Paris Saint-Germain ile Real Madrid karşılaşıyor. Kazanan finallerde mücadelede etme şansını yakalayacak. B Grubu lideri Fransız ekip PSG, H Grubu lideri İspanyol takım Real Madrid yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'inde formasını terlettiği Real Madrid ile PSG'nin seyir zevki yüksek bir maç ortaya koyması bekleniyor. PSG-Real Madrid Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor! PSG - Real Madrid yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Şampiyonluğa oynayan iki takım da yarı finalde yarışacak. PSG, çıktığı 3 grup maçından ikisinden galip, birinden ise mağlup ayrıldı. Real Madrid ise üç maçın ikisini kazanırken birini berabere tamamladı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çekişmeli bir yarı final müsabakası yaşanacak. Peki, PSG-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

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Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor! PSG - Real Madrid yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

PSG - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gruplarının lideri iki dev takım Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde top koşturacak. PSG - Real Madrid yarı final maçı 9 Temmuz Çarşamba günü saat 22:00'de TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor! PSG - Real Madrid yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

Son 16 turunda PSG, rakibi Inter Miami'yi 4-0 mağlup ederek bir üstü tura adını yazdırmıştı. Real Madrid'de bu turda Juventus ile eşleşmiş ve 1-0 sahadan galip ayrılmıştı.

Çeyrek finalde PSG - Bayern Münih maçı 2-0 tamamlandı. Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ise 3-2 son bulmuştu.

Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor! PSG - Real Madrid yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

ARDA GÜLER'Lİ İLK 11!

Milli futbolcu Arda Güler'in de Real Madrid takımı ile ilk 11'de sahada yer alması bekleniyor. Çeyrek finalde Borussia Dortmund karşısında top koşturan Real Madrid'in ilk 11'inde Güler de bulunmuştu.

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