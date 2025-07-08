Kulüpler Dünya Kupası'nda finalin adı belli oluyor! PSG - Real Madrid yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonluğa oynayan iki takım da yarı finalde yarışacak. PSG, çıktığı 3 grup maçından ikisinden galip, birinden ise mağlup ayrıldı. Real Madrid ise üç maçın ikisini kazanırken birini berabere tamamladı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çekişmeli bir yarı final müsabakası yaşanacak. Peki, PSG-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?