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Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne Kenan Yıldız'ın! Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3. grup maçları düzenleniyor. Turnuvada G grubunda yer alan Juventus ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın yer aldığı Juventus ile Haaland'ın top koşturduğu Mancherster City, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk iki mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı. İki dev takım Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne Kenan Yıldız'ın! Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? - 1

Kulüpler Dünya Kupası'nda takımlar mücadelelerini sürdürüyor. Milli futbolcularımızın da yer aldığı turnuvada 3. hafta da son bulmak üzere. Ardından son 16 turu maçları gerçekleşecek. Kupanın son grup maçında Juventus işe Manchester City kozlarını paylaşmak üzere yeşil sahada yerini alacak. İşte, Juventus - Manchester City maçı canlı yayın bilgisi...

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Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne Kenan Yıldız'ın! Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? - 2

JUVENTUS - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın formasını terlettiği Juventus ile Haaland'ın kadrosunda yer aldığı Manchester City 26 Haziran Perşembe günü saat 22:00'de karşılaşıyor.

Maç, TRT 1'de ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Camping World Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Turpin yönetecek.

Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne Kenan Yıldız'ın! Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? - 3

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Savona, Kelly, Baio, McKennie, Thuram, Cambiasso, Conceiçao, Kenan Yıldız, Kolo Muani.

Manchester City: Ederson, Khusanov, Akanji, Gvardiol, Ait Nouri, Gonzalez, Nunes, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, Doku, Haaland.

Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne Kenan Yıldız'ın! Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? - 4

Kulüpler Dünya Kupası ilk grup maçlarında Vidad ile karşılaşan Manchester City, 2-0 maçın galibi olmuştu. Juventus ise ilk haftada karşılaştığı Al Ain'i 5-0 mağlup etti. İkinci grup maçlarında Juventus'un rakibi Vidad oldu ve maç 4-1 Juventus liderliği ile noktalandı. Manchester City de o hafta Al Ain ile karşı karşıya geldi. Mücadele Mancherster'ın gol yağmuruyla yani 6-0'lık skorla noktalandı.

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