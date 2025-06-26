Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne Kenan Yıldız'ın! Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

Kulüpler Dünya Kupası ilk grup maçlarında Vidad ile karşılaşan Manchester City, 2-0 maçın galibi olmuştu. Juventus ise ilk haftada karşılaştığı Al Ain'i 5-0 mağlup etti. İkinci grup maçlarında Juventus'un rakibi Vidad oldu ve maç 4-1 Juventus liderliği ile noktalandı. Manchester City de o hafta Al Ain ile karşı karşıya geldi. Mücadele Mancherster'ın gol yağmuruyla yani 6-0'lık skorla noktalandı.