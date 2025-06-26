Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne Kenan Yıldız'ın! Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3. grup maçları düzenleniyor. Turnuvada G grubunda yer alan Juventus ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın yer aldığı Juventus ile Haaland'ın top koşturduğu Mancherster City, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk iki mücadelesinden de galibiyetle ayrıldı. İki dev takım Juventus - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kulüpler Dünya Kupası'nda takımlar mücadelelerini sürdürüyor. Milli futbolcularımızın da yer aldığı turnuvada 3. hafta da son bulmak üzere. Ardından son 16 turu maçları gerçekleşecek. Kupanın son grup maçında Juventus işe Manchester City kozlarını paylaşmak üzere yeşil sahada yerini alacak. İşte, Juventus - Manchester City maçı canlı yayın bilgisi...