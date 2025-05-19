Kulüplerden 19 Mayıs paylaşımları

Beşiktaş

19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gündür. Bu anlamlı tarih, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçmiştir. Beşiktaş JK olarak, “Bütün ümidim gençliktedir” diyen Atatürk’ün izinde, gençlerimizi sadece sporla değil, ahlak, karakter ve vatan sevgisiyle de donatmayı ilke ediniyoruz. Gençlerimizin taşıdığı bu yüksek ruh ve inanç, kulübümüzün ve ülkemizin yarınlarına yön verecek güçtür. 19 Mayıs’ı Türkiye’ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk’tür; 19 Mayıs’ı, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” büyük bir coşkuyla ve gururla nesilden nesile kutlanmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!