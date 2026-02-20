Küme düşmesi beklenen takım Fenerbahçe'yi nasıl yendi? İngiliz basınında galibiyet sevinci
20.02.2026 09:58
NTV - Haber Merkezi
Nottingham Forest'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 mağlup etmesi, İngiliz basınında geniş yer buldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'la kozlarını paylaştı.
Chobani Stadyumu'ndaki müsabakada kazanan taraf, 3-0'lık skorla İngiliz temsilcisi oldu.
Sarı-lacivertliler bu skorla rövanş öncesi tur şansını mucizelere bırakırken, Nottingham Forest büyük bir avantaj elde etti.
İngiltere Premier Lig'de düşme hattının 3 puan ve bir sıra üstünde yer alan Nottingham'ın galibiyeti dikkat çekti.
İngiliz basını, Fenerbahçe-Nottingham Forest maçına manşetinde geniş yer verdi.
İşte öne çıkanlar:
"BELKİ DE O KADAR ÇILGINCA DEĞİLDİ"
The Telegraph: "Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı bir skorla mağlup ederek teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını gösterdi. Yani belki de Nottingham Forest'ın bir sezonda üç teknik direktörü birden kovması o kadar da çılgınca bir karar değildi."
"AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK DEPLASMAN GALİBİYETİ"
BBC: "Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde mağlup etti. Forest maçın başından sonuna kadar üstünlük kurarak Avrupa kupalarındaki en büyük deplasman galibiyetini elde etti. Ve Premier Lig'deki belki de en riskli göreve atanmasının resmi olarak dört gün önce onaylandığı göz önüne alındığında, Pereira için 2021'de görev yaptığı bir kulübe karşı işler bundan daha iyi gidemezdi."
"BU SEZONKİ EN İYİ PERFORMANSLARDAN BİRİYDİ"
The Times: “Nottingham Forest'ın eylül ayından bu yana dördüncü teknik direktörü olan Vitor Pereira, sadece iki antrenmanın ardından İstanbul'da aldığı galibiyetle anında etki yarattı ve bu galibiyet, yeni kulübünü Avrupa Ligi'nde son 16'ya taşıyacak gibi görünüyor. Sürekli değişen teknik direktör kadrosunun yarattığı dramaya rağmen, ya da belki de bu yüzden, Pereira yönetimindeki ilk 60 dakikalık bölüm, takımın bu sezon sergilediği en iyi performanslardan biriydi.”
"FENERBAHÇE'Yİ DOMİNE ETTİ"
Guardian: "Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi domine ederek Vitor Pereira'ya mükemmel bir başlangıç sağladı. Pereira'nın teknik direktör olarak ilk maçı, Forest'ın Fenerbahçe karşısında aldığı ve Avrupa Ligi son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir adım atmasını sağlayan etkileyici galibiyetten daha çarpıcı olamazdı."
"PEREIRA'DAN MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ"
Sky Sports: "Vitor Pereira, Avrupa Ligi eleme turunda takımını eşleşmede öne geçiren mükemmel bir başlangıç yaptı. Pereira, Nottingham Forest'taki görevine mükemmel bir başlangıç yaptı ve takımı, Avrupa Ligi eleme play-off'unun ilk ayağında Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde 3-0 mağlup etti. Sean Dyche'ın yerine sadece dört gün önce atanmasına rağmen Pereira, Forest'ın üç maçlık galibiyetsiz serisini sona erdirerek onları turda avantajlı konuma getirdi."