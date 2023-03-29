"Kuntz'un bizi götürecek ne tecrübesi ne de oyun aklı var" (Spor yazarlarından Türkiye-Hırvatistan yorumu)

TFF SORUNU ÇÖZMELİ



Geriye düştüğümüzde girecek tek oyuncu Arda idi. Enes ile Cengiz'in hiçbir şey oynamadığı ve üretmediği bir oyunda onları çıkarmak için 80 dakika beklemek, Cenk gibi iyi ve formda bir golcüyü maçın son 10 dakikasında 2-0 gerideyken oyuna almak, hatta işin tuhafı Beşiktaş'ta çok formda olan Onur Bulut'un da kredisinin tek maçlık olması! Doğrusu bunları çok merak ediyoruz Türk halkı olarak? Esas en önemli konu, yaklaşık 1 senedir hiç gelişmeyen oyun!.. Bir de yurt dışı ve yurt içinde formda olan bu kadar oyucunun, saha içinde bu kadar formsuz duruma gelmeleri de ayrı bir beceri ister doğrusu.



Ama Hamit Altıntop'un 25 teknik adamla görüşüp, içinden Kuntz'a karar vermesi de çok enteresan. Çünkü bu seviyelerde hiç çalışmamış bir teknik adamın, Milli takımın başına getirilmesi başlı başına büyük hata! Nedeni de şu... Liderler işler iyi giderken değil, kötü giderken strateji belirleyip, saha içinde krizi çözme becerisini gösterip fark yaratır. Bu krizin aynı dönemde saha dışında da oluştuğu zamanlar olur. Bir teknik adamla gidilmeyeceğini, yol yürünmeyeceğini anladığınız zaman; onun üzerinde fazla ısrar etmeyip, oradaki krize el koyup, çok acil çözüm odaklı olup, sorunu ortadan kaldırmanız gerekir. Bunu da yapacak tek merci Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'dur!



(Reha Kapsal-Fotomaç)