"Kuntz'un bizi götürecek ne tecrübesi ne de oyun aklı var" (Spor yazarlarından Türkiye-Hırvatistan yorumu)

"KUNTZ'UN BİZİ GÖTÜRECEK NE TECRÜBESİ NE DE OYUN AKLI VAR"
Hırvatistan'ın yakın geçmişte yaptıkları ortada, favorisi olmadıkları maçları nasıl kazandıkları da. Onlara karşı bu kadar hata yaparsanız cezayı keserler.
Neydi hatalar?
-Onur ve Abdülkadir neden maç kadrosunda yoktu?
-Zeki, Roma'da dibe vurmuşken, sağ bekte ona forma vermek neyin ezberi?
-Orkun ve Salih'li orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nu derin orta sahada kullanmanın manası nedir?
- Hakan sakatlandığında, hücumda yaratıcılık için kenarda Arda varken İsmail neden oyuna girer?
- Yetenekleri ve tecrübesiyle milli forma için 40 fırın ekmek yemesi gereken Barış Alper Yılmaz üstelik de sol kanatta nasıl şans bulur?
Maç günü bu sayfada altını çizdiğim Ferdi, Hakan ve Cengiz'in, isimlerinin hakkını vermesi gerektiğiydi.
Ferdi ilk yarı kötüydü, Hakan sakatlandı, Cengiz de ayağına top geldiğinde bencil ve oyundan kopuktu. İlk 10 dakikada Kerem ve Cengiz'in pozisyonlarını getiren presi, golü yedikten sonra yapamadık.
Hırvatlar güle oynaya kazandılar.
EURO 2024'e gideriz, gitmeliyiz de... Stefan Kuntz çok istiyorsa memleketinde bizi karşılayabilir ama bizi götürecek ne tecrübesi ne de oyun aklı var. Hamit Altıntop'un projesi neyse sonuna 3 nokta konsun bir zahmet...
(Bülent Timurlenk-Sabah)
RAKİP HİÇ UYUMADI
Çalhanoğlu’nun sakatlanıp çıkmasının ardından oyun kurulumunda gözle görülür bir gerileme olduysa da ikinci devrenin başındaki iştahlı baskıyla biraz silkindi Milliler. Ancak arkası gelmedi. Hırvatistan, bir arada daha çok oynamış olmanın yanı sıra bir ekolden geliyor olmanın rahatlığıyla kullanıp durdu topu da alanları da. Savunmada üçlü de göründüler duruma göre dörtlü, beşli, altılı da!
Milli Takım ise daha çok ülkede dillerden düşürülmeyen 'beceri/yetenek paradigması'na sıkışmış görüntüdeydi. Sanki, bir oyuncu bir şeyler yapacaktı da talih dönecekti! Ancak böylesi durumlar biraz da 'rakibin uyuduğu anlar'a muhtaç olduğundan ve Hırvatistan takımı uyumadığından 'uğurlu şehir' diye anılan Bursa’nın da uğuru bozulmuş oldu! Milli Takım geleceğe dair en azından bana ilham veriyorsa da ülkedeki imha edici hasmane dilin bu ilhamın umuda dönüşmesine izin vermeyeceğini de biliyorum.
(Cem Dizdar-Fanatik)
İSTİKRAR
Hırvatistan bize hiç yabancı değil, yakamızı bir türlü bırakmıyorlar, sanırsınız ki alnımıza yazılmışlar! Onlardan çektiğimizi bir kamuoyu bilir, bir de ben! Demem o ki, hep tekerimize taş koydular! Yine aynı gruptayız, üstelik bir numaralı favoriler.Hırvatistan bize hiç yabancı değil, yakamızı bir türlü bırakmıyorlar, sanırsınız ki alnımıza yazılmışlar! Onlardan çektiğimizi bir kamuoyu bilir, bir de ben! Demem o ki, hep tekerimize taş koydular! Yine aynı gruptayız, üstelik bir numaralı favoriler.İstatistiklere şöyle bir göz attım, bugüne kadar Hırvatlarla 11 kez karşı karşıya geldik, sadece bir maç kazanabildik, üçünde ise berabere kaldık. Hırvatların 2018 ve 2022’deki Dünya Kupası’ndaki başarıları hiç de yabana atılacak cinsten değil. Birinde final oynadılar, diğerinde yarı finali gördüler. Yani karneleri pekiyi ötesi... Bunun da temelinde gerek teknik adam, gerekse oyuncu açısından “istikrar” yatıyor, istikrar kardeşim. Bizdeki gibi zırt - pırt teknik adam değiştirmiyorlar. Zlatko Dalic, 2017’den beri takımın başında düşünün. 37 yaşındaki Luka Modric, takım kaptanı ve lider konumunda...
(Bilal Meşe-Milliyet)
TUZAĞA DÜŞTÜK
Hırvatistan, hücum çıkışlarında yaşadığı top kayıplarında kalesinde pozisyonlar veren bir takım. Kuntz, kadroyu ve oyunu bunun üzerine kurmuş. Maçın ilk bölümlerinde yaptığımız baskıyla düşündüğümüz ve planladığımız pozisyonları yakaladık. Özellikle Cengiz'in ve Kerem'in ayağından bulduğumuz pozisyonlar, Hırvatistan karşısında bu seviyelerde çok değerliydi ancak değerlendiremedik.
Hırvatistan kalecisi Livakovic'in üstün performansına takıldık diye de değerlendirebiliriz. Kendi adımıza bunları düşünüp, planlarken rakibin de aynı şekilde bize karşılık verdiği noktada maalesef kalemizde golleri gördük. Çıkarken kaybedilen toplar, savunmada dengesiz yakalanma ve bireysel hatalar, kalemizde gördüğümüz goller oldu. Rakibi düşürmek istediğimiz tuzağa kendimiz düştük. Bu seviyelerde bulduğunu atacaksın. Bu kadar basit savunma hataları da yapmayacaksın.
(Ali Gültiken-Sabah)
YOLUN SONU KARANLIK
Kuntz’un 4-3-3 düzeniyle sahaya sürdüğü takımda bu defa Onur, Ozan, Cenk yok, yerlerine Zeki Çelik, Salih Özcan ve Kerem vardı. Maça önde baskıyla başladık. Bu bölümde kendi alanından paslarla çıkmaya çalışan Hırvatlar inanılmaz hatalar yaptılar, top ikramlarında bulundular. (Modric dahil) İlk 15 dakikada Cengiz Ünder akıl almaz iki pozisyonu harcadı. Zaten saha içinde Cengiz’e ayrı bir top lazım. Biz pozisyonları harcarken, rakip ilk ciddi atağında golü buldu. Hırvatlar adeta "Futbol sonuç oyunu" deyiverdiler. Devrenin sonlarına doğru Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlanması ve oyundan çıkması da bir başka şansızlıktı. (Uzun paslarla ataklar başlatıyordu) Devre biterken, Hakan’nın yerine giren İsmail bir top kaptırdı, o top da gitti kalemize gol oldu: 0-2. Devre biterken gardımız da düşüyordu.
İkinci yarı maça yine asıldık. Rakibi hataya zorladık ama, karşımızda çok tecrübeli ve dengeli bir takım olunca maçı döndürmek elbetteki kolay değildi.
Bitime 25 dakika kala, sahanın etkisizleri Orkun ve Kerem çıktılar, yerlerine Barış Alper ve Arda Güler (Cengiz Ünder’den neyi eksik?) girdiler. Son bölümde atak gözüken biz, istediğini elde eden rakibimiz oluyordu. İşin aslı, 2024 yolunun sonu da karanlık
(Faik Çetiner-Fanatik)
TFF SORUNU ÇÖZMELİ
Geriye düştüğümüzde girecek tek oyuncu Arda idi. Enes ile Cengiz'in hiçbir şey oynamadığı ve üretmediği bir oyunda onları çıkarmak için 80 dakika beklemek, Cenk gibi iyi ve formda bir golcüyü maçın son 10 dakikasında 2-0 gerideyken oyuna almak, hatta işin tuhafı Beşiktaş'ta çok formda olan Onur Bulut'un da kredisinin tek maçlık olması! Doğrusu bunları çok merak ediyoruz Türk halkı olarak? Esas en önemli konu, yaklaşık 1 senedir hiç gelişmeyen oyun!.. Bir de yurt dışı ve yurt içinde formda olan bu kadar oyucunun, saha içinde bu kadar formsuz duruma gelmeleri de ayrı bir beceri ister doğrusu.
Ama Hamit Altıntop'un 25 teknik adamla görüşüp, içinden Kuntz'a karar vermesi de çok enteresan. Çünkü bu seviyelerde hiç çalışmamış bir teknik adamın, Milli takımın başına getirilmesi başlı başına büyük hata! Nedeni de şu... Liderler işler iyi giderken değil, kötü giderken strateji belirleyip, saha içinde krizi çözme becerisini gösterip fark yaratır. Bu krizin aynı dönemde saha dışında da oluştuğu zamanlar olur. Bir teknik adamla gidilmeyeceğini, yol yürünmeyeceğini anladığınız zaman; onun üzerinde fazla ısrar etmeyip, oradaki krize el koyup, çok acil çözüm odaklı olup, sorunu ortadan kaldırmanız gerekir. Bunu da yapacak tek merci Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'dur!
(Reha Kapsal-Fotomaç)
ÖLÜM-KALIM MAÇLARINDA HEP ÖLÜYORUZ
CIES, Statista, Transfermarkt gibi saygın istatistik şirketlerinin ortaya koyduğu resmi verilere göre Türkiye Milli Takımı kadro değeri, Danimarka, Avusturya, İsveç, Polonya, Norveç gibi ülkelerin üzerinde. Peki oyun olarak onlardan daha iyi olduğumuzu hiç hissediyor musunuz? Ben hissetmiyorum doğrusu.
Maçı bitirdiği tandemi 18 ve 20 yaşlarında olan, Süper Lig’de kümede kalma savaşı verebilecek kalitedeki Ermenistan karşısına üç stoperle çıktık. Ermeniler ceza alanında topla buluşmada 23-18 üstünlük kurdu bize. Dün Bursa’da maça iyi başladık ama golü yedikten sonra kenarda bir teknik direktöre ihtiyacımız vardı. Lâkin Avrupa’nın en değerli 10’uncu milli takımı Türkiye’nin başında hiçbir kritik maçta devreye giremeyen bir teknik adam var.
Bütün ölüm-kalım maçlarında ölüyoruz: Norveç’i yenemedik. Portekiz’i geçemedik. FaroeLüksemburg’dan 1 puan alarak bitirdik Uluslar Ligi grubunu. Hırvatlar’a karşı da tablo aynıydı. Bu jenerasyonun hak ettiği teknik ekip bu değil.
(Uğur Meleke-Hürriyet)