KURA: Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Avrupa Ligi kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde düzenleniyor. Kura çekimi, Şampiyonlar Ligi ile başlarken UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimiyle devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp seviyesinde “2 numaralı” organizasyonunda Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor. Fenerbahçe, Anderlecht eşleşmesini geçerken bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise AZ Alkmaar’a elenerek Avrupa’ya veda etti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda ilk maçına Mart ayının ilk haftası çıkacak. Peki Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte, kura çekiminin canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi için heyecanlı geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi, bu sezon ilk kez 36 takımın katılımıyla düzenlenirken puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan adını son 16 turuna yazdırmıştı. 9 ila 24. sırada yer alan ekipler ise play-off oynayarak son 16 turuna kalma mücadelesi verdi. Play-off turunu geçerek bir üst tura yükselen takımlar belli oldu. Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Roma, Ajax gibi önemli takımlar son 16 turuna yükseldi. Play-off turu sonrasındaki eşleşmeler ise kura çekimiyle belli olacak.