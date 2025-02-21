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KURA: Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde düzenleniyor. Kura çekimi, Şampiyonlar Ligi ile başlarken UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimiyle devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp seviyesinde “2 numaralı” organizasyonunda Fenerbahçe’nin rakibi belli oluyor. Fenerbahçe, Anderlecht eşleşmesini geçerken bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise AZ Alkmaar’a elenerek Avrupa’ya veda etti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda ilk maçına Mart ayının ilk haftası çıkacak. Peki Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? İşte, kura çekiminin canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

KURA: Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi için heyecanlı geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi, bu sezon ilk kez 36 takımın katılımıyla düzenlenirken puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan adını son 16 turuna yazdırmıştı. 9 ila 24. sırada yer alan ekipler ise play-off oynayarak son 16 turuna kalma mücadelesi verdi. Play-off turunu geçerek bir üst tura yükselen takımlar belli oldu. Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Roma, Ajax gibi önemli takımlar son 16 turuna yükseldi. Play-off turu sonrasındaki eşleşmeler ise kura çekimiyle belli olacak.

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KURA: Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 2

AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Avrupa Ligi’nde play-off turunu geçen takımların belli olmasıyla gözler eşleşmelere çevrildi. Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri kura çekimiyle belli olacak. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi bugün (21 Şubat) tarihinde yapılacak. Kura çekimi saat 15.00’da başlarken UEFA’nın resmi internet sitesinden ve TRT Spor ekranlarından takip edilebilecek.

KURA: Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 3

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Avrupa Ligi’nde 36 takım arasından ilk 24’e girmeyi başaran Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turu karşılaşmalarını tamamladı. Temsilcimiz Fenerbahçe adını üst tura yazdırırken Galatasaray ise Avrupa Ligi’ne AZ Alkmaar’a elendi.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi bugün kura çekimiyle belli olacak. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Yunanistan ekibi Olympiakos ve Rangers bulunuyor. Fenerbahçe, bu iki takımdan birisiyle eşleşecek. Son 16 turu karşılaşmaları rövanş usulü oynanacak maçlar 13-20 Şubat tarihinde yapılacak.

KURA: Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 4

PLAY-OFF’U GEÇEREK SON 16’YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmelerini geçen takımlar belli oldu. Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma rakiplerini mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

Avrupa Ligi’nin lig etabını ilk 8’de tamamlayan takımlar ise doğrudan son 16 turuna yükselmişti. Lazio, Athletic Bilbao, Tottenham, Frankfurt, Lyon, Olympiakos, Rangers play-off oynamadan adını son 16 turuna yazdırdı.

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