Kura çekimi yapıldı, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılması halindeki rakipleri belli oldu
05.12.2025 22:08
Son Güncelleme: 05.12.2025 22:18
NTV - Haber Merkezi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup kura çekimi yapıldı. A Milli Takım'ın turnuvaya katılması halindeki rakipleri de belli oldu.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yapıldı.
5 Aralık Cuma günü ABD'nin başkenti Washington'da TSİ 20.00'de gerçekleştirilen kura çekimi sonrası gruplar belli oldu.
İŞTE GRUPLAR (GÜNCELLENİYOR)
A: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika / Danimarka - K. Makedonya, Çekya - İrlanda
B: Kanada, İsviçre, Katar / İtalya - K. İrlanda, Galler - Bosna H.
C: Brezilya, Fas,
D: ABD, Avustralya, / TÜRKİYE - Romanya, Slovakya - Kanada
E: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahilleri,
F: Hollanda, Japonya, Tunus
G: Belçika, İran, Mısır
H: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan
I: Fransa, Senegal, Norveç
J: Arjantin, Avusturya, Cezayir
K: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan
L: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana
MİLLİLERİN DE RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Play-off turunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde rakipleri de bu kura çekimiyle birlikte netleşti.
A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılması durumunda .. Grubu'nda Brezilya, Fas ve Paraguay ile karşılaşacak.
PLAY-OFF YARI FİNALİNDE RAKİP ROMANYA
A Milli Takım, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Müsabaka, 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak.
Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.
MAÇ SAATLERİ VE STADYUMLAR DA AÇIKLANACAK
Maçların statları ve başlama saatleri ise cumartesi günü duyurulacak.
İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.
2 MİLYON BİLET SATILDI
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı.