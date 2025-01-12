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Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi

Manchester United, normal süresi 1-1 biten Federasyon Kupası 3. Tur maçında Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eledi. Hem maç içinde hem atışlarda penaltı kurtarmayı başaran milli kaleci takımına turu getirerek Premier Lig'de 11 yıl sonra ilki gerçekleştirdi.

Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi - 1

Manchester United, normal süresi 1-1 biten Federasyon Kupası 3. Tur maçında Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eledi. Milli kaleci Altay Bayındır ilk 11 başladığı maça damga vurdu.


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Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi - 2

Hem maç içinde hem atışlarda penaltı kurtarmayı başaran milli kaleci takımına turu getirdi.


Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi - 3

Altay, maç sırasında Ödegaard'ın seri penaltı vuruşları sırasında ise Havertz'in penaltılarında gole izin vermedi.


Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi - 4

Altay, aynı Federasyon Kupası maçında hem normal sürede hem de penaltı atışlarında penaltı kurtaran 11 yıl sonra ilk Premier Lig kalecisi olarak kayıtlara geçti.


Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi - 5

Maç sonu konuşan milli kaleci şu ifadeleri kullandı:

"Ben sadece takımıma yardım ediyorum. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu büyük takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum. Burada her gün çalışıyorum. Eğer oynamıyorsanız bunun bir önemi yok. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız, eğer Man Utd oyuncusuysanız her zaman hazır olmalısınız."

Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi - 6

MAÇTAN DİĞER KARELER

Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi - 7
Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi - 8
Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi - 9
Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi - 10
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