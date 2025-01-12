Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi
Manchester United, normal süresi 1-1 biten Federasyon Kupası 3. Tur maçında Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eledi. Hem maç içinde hem atışlarda penaltı kurtarmayı başaran milli kaleci takımına turu getirerek Premier Lig'de 11 yıl sonra ilki gerçekleştirdi.
Manchester United, normal süresi 1-1 biten Federasyon Kupası 3. Tur maçında Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eledi. Milli kaleci Altay Bayındır ilk 11 başladığı maça damga vurdu.