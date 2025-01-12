Kurtardığı penaltılarla tarihe geçen Altay Bayındır takımına turu getirdi

Maç sonu konuşan milli kaleci şu ifadeleri kullandı:



"Ben sadece takımıma yardım ediyorum. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu büyük takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum. Burada her gün çalışıyorum. Eğer oynamıyorsanız bunun bir önemi yok. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız, eğer Man Utd oyuncusuysanız her zaman hazır olmalısınız."