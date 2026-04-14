Kütahya'da 24 yıl sonra gelen şampiyonluk coşkusu. "Ne alırsan 43 TL taksitle"

Kütahya'da 24 yıl sonra gelen şampiyonluk coşkusu.
Kütahya'da faaliyet gösteren bir firma, Kütahyaspor'un 24 yıl aradan sonra elde ettiği şampiyonluğu dikkat çeken bir kampanyayla kutluyor.
Kütahyaspor'un 24 yıl aradan sonra şampiyon olmasının ardından bir firma şampiyonluk coşkusuna ortak olmak amacıyla mağazasında satılan ürünleri 43 TL taksitle satışa sundu.
Şehir merkezi Sevgi Yolu üzerinde hizmet veren firma; züccaciye, ev tekstili, mobilya, bisiklet ve elektrikli ev aletleri gibi birçok ürünü kapsayan özel bir kampanya başlattı. Kütahya'nın plaka kodu olan 43'e atıfta bulunan işletme, 23 gün boyunca tüm ürünlerde taksit tutarını 43 TL olarak belirledi.
"Kütahyaspor'un şampiyonluğunu hep birlikte kutluyoruz" sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında iş yeri de şampiyonluk atmosferine uygun şekilde süslendi.
Dış cephe, Kütahyaspor'un renkleri olan mavi ve lacivertle donatılırken, bayraklar ile balonlarla da görsel bir şölen oluşturuldu.
İş yerini ziyaret eden vatandaşlar; dikkat çeken süslemeler önünde fotoğraf çektirirken, kampanya kapsamındaki ürünlere de yoğun ilgi gösteriyor.
Firma yetkilileri, TFF 2. Lig'e yükselen Kütahyaspor'un başarısını kutlamak amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini belirterek, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade ettiler.