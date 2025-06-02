Kutlamadaki protesto sonrası ağlamıştı, antrenörü anlattı: "Çok sessiz, tekmelere bile bir şey demez | Üzüldüm, destek olmak gerekiyor"

"4 YIL SONRA PREMIER LİG'DE OYNAR"

Efe akademide 6/8/10 olmak üzere birçok mevkide görev yapti. Genç milli takımlarda ben Efe’yi 4/3/3 sisteminde tek 6 olarak oynattım ve oyunun gidişatına göre de ikili orta sahadan biri veya 8 olarak değerlendirdim. Efe’nin, rakibin baskı yaptığı anlarda hareketliliğini kullanarak topa sahip olma becerisi ile takımı rahatlattığı anlar çok olmuştur. Topa sahipken olan rolü kadar top rakipteyken, yaptığı baskı ve kaymaları ile topu geri kazanmada da etkili olmuştur. "Playmaker" bir oyuncu olarkak tanımlanabilir. Size potansiyelini ve yapabileceklerini benim değil, 2021 senesinde St Georges’s Park’ta iki hazırlık maçı yaptığımız Ingiltire U16 Milli Takim Teknik Direktörü gözünden anlatabilirim. Pandemiden daha yeni çıkan bir takım olmasına rağmen iki maçta da çok güzel oynamıştık.. İki maçın sonunda Ingiltere Milli Takim hocasının yorumu "Efe doğru gelişim ile 4 sene sonra Premier Lig'de oynayabilecek profilde bir oyuncu" olmuştu. Yaklaşık 3 yıldır İngiltere’de çalışıyorum. Bu tarz yüksek potansiyelli oyuncuları burada, onu geliştirebilecek oyun oynayan takımlara kiralık gönderiyor, her maçı teknik, taktik ve

mental açıdan takip ediyorlar. Aynı süreç Efe için de düşünülebilir.