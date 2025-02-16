Kuzey Kore'den akıl almaz Tottenham yasağı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın kaptanı Heung-min Son'un Güney Koreli olmasından dolayı ülke genelinde Kuzey Londra ekibinin maçlarının yayınlanmasını yasakladı. Öte yandan devlet kontrolündeki KCTV kanalında maçların, oynandıktan dört ay sonra yayınlandığı öğrenildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Premier Lig ekibi Tottenham'ın maçlarının ülke genelinde yayınlanmasını yasakladı.
Kuzey Kore rejimi, komşu ülke Güney Koreli oyuncuların yer aldığı hiçbir maçın yayınlanmasına izin vermiyor.
Bu kararın Tottenham Hotspur kaptanı Güney Koreli Heung-min Son'dan dolayı alındığı öğrenildi.