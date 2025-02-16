Kuzey Kore'den akıl almaz Tottenham yasağı

Rapor üzerinde çalışan Martyn Williams, "Araştırmayı belirli bir amaç doğrultusunda yapmadık, sadece ilginç bulduk. KCTV’de çok fazla futbol gördük. Yayınladıkları en büyük uluslararası spor bu." dedi.

Raporda ayrıca, 2023 yılında KCTV’nin Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası maçlarını yayınladığı belirtildi.

Önceki yıl ise İngiltere Premier Ligi’nin yanı sıra Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A maçlarının da gösterildiği ifade edildi.

Ancak Kuzey Kore’nin, Premier Lig maç özetlerini anlık olarak yayınlama hakkına sahip olmadığı bildirildi.