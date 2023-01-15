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Kuzey Londra derbisinde Arsenal kalecisine tekmeli saldırı

Premier Lig'de Tottenham'ı 2-0 yenen Arsenal'in kalecisi Ramsdale, maçın ardından bir Tottenham taraftarının tekmeli saldırısına uğradı. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), saldırıyı kınadı

Kuzey Londra derbisinde Arsenal kalecisine tekmeli saldırı - 1

Arsenal'in deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yendiği Kuzey Londra derbisinin ardından ev sahibi takımın bir taraftarı, tribün kenarına gelen Ramsdale'e tekme attı.

Kuzey Londra derbisinde Arsenal kalecisine tekmeli saldırı - 2

Teknik direktör Mikel Arteta'nın araya girerek Ramsdale'i sakinleştirmesi ve güvenlik görevlilerinin çabalarıyla, yaşananlar daha fazla büyümeden son buldu.

Kuzey Londra derbisinde Arsenal kalecisine tekmeli saldırı - 3

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), Ramsdale'e yöenlik saldırıyı kınadı.

Kuzey Londra derbisinde Arsenal kalecisine tekmeli saldırı - 4

PFA, "Oyunculara yönelik şiddet, tamamen kabul edilemez bir durumdur. Bu tür olaylar, bu aralar çok sık yaşanmaya başladı. Oyuncular, çalışma yerlerinde güvenlik altında olmak zorundadır. Bir oyuncu saldırıya uğradığında, korunmasını sağlamak amacıyla yasaların ve yönetmeliklerin devreye girmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Londra derbisinde Arsenal kalecisine tekmeli saldırı - 5

PFA, bu olayın gündemlerinde öncelikli hale geldiğini ve gereken yasal işlemlerin başlatılması için yetkililerle iletişim halinde olduklarını da vurguladı.

Kuzey Londra derbisinde Arsenal kalecisine tekmeli saldırı - 6
Kuzey Londra derbisinde Arsenal kalecisine tekmeli saldırı - 7

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