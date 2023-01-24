Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de tarihe geçti

Fransa Kupası son 32 turunda Paris Saint Germain, Pays de Cassel'e konuk oldu. Paris rakibini 7-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Karşılaşmada Paris ekibine galibiyeti getiren goller Kylian Mbappe (5), Neymar ve Carlos Soler'den geldi. Mücadeleyi 5 golle tamamlayan Mbappe ise tarihe geçti.
Yıldız oyuncu, kaydettiği 5 golle kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.
Bu sezon PSG formasıyla 24 maçta süre alan Mbappe, 25 gol ve 5 asist kaydetti. Yıldız oyuncu, 13 golle Fransa Ligue 1'de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.
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