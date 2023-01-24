NTV.COM.TR’ye geri dön

Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de tarihe geçti

Fransa Kupası'nda Paris Saint Germain'in Pays de Cassel'i 7-0 mağlup ettiği maçı 5 golle tamamlayan Kylian Mbappe, kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu olarak adını tarihe yazdırdı.

Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de tarihe geçti - 1

Fransa Kupası son 32 turunda Paris Saint Germain, Pays de Cassel'e konuk oldu. Paris rakibini 7-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de tarihe geçti - 2

Karşılaşmada Paris ekibine galibiyeti getiren goller Kylian Mbappe (5), Neymar ve Carlos Soler'den geldi. Mücadeleyi 5 golle tamamlayan Mbappe ise tarihe geçti.


Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de tarihe geçti - 3

Yıldız oyuncu, kaydettiği 5 golle kulüp tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.


Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de tarihe geçti - 4

Bu sezon PSG formasıyla 24 maçta süre alan Mbappe, 25 gol ve 5 asist kaydetti. Yıldız oyuncu, 13 golle Fransa Ligue 1'de gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.

İşte diğer kareler...

Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de tarihe geçti - 5
Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de tarihe geçti - 6
Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de tarihe geçti - 7
Kylian Mbappe Paris Saint Germain'de tarihe geçti - 8

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER