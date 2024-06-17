Kylian Mbappe'den Fransızlara seçim çağrısı

FRANSA BAŞBAKANI ATTAL'DAN MBAPPE'YE DESTEK

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Mbappe'nin açıklamalarına destek çıktı.

Çağrıyı memnuniyetle karşılayan Attal, Mbappe gibi genç yıldızların, kendisi gibi genç nesil tarafından rol model alındığını söyledi.

Bu yüzden Mbappe'nin açıklamalarının önemli olduğuna dikkat çeken Attal, gençlerin de Mbappe ile aynı fikirde olduğunu düşündüğünü söyledi.