Kylian Mbappe'den Fransızlara seçim çağrısı
Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki aşırı sağ zaferinin ardından Fransa erken seçime hazırlanıyor. Ülkedeki siyasi tartışmalara ünlü futbolcu Kylian Mbappe de katıldı. Yeni sezonda Real Madrid forması giyecek olan Mbappe, seçimler öncesi Fransızlara "Aşırı sağa oy vermeyin." çağrısı yaptı. Fransa Başbakanı Attal, Mbappe'nin çağrısına destek veren bir açıklama yaptı.
Fransız yıldız Kylian Mbappe, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'teki Avusturya-Fransa maçı öncesi yapılan basın toplantısında konuştu.