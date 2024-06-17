NTV.COM.TR’ye geri dön

Kylian Mbappe'den Fransızlara seçim çağrısı

Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki aşırı sağ zaferinin ardından Fransa erken seçime hazırlanıyor. Ülkedeki siyasi tartışmalara ünlü futbolcu Kylian Mbappe de katıldı. Yeni sezonda Real Madrid forması giyecek olan Mbappe, seçimler öncesi Fransızlara "Aşırı sağa oy vermeyin." çağrısı yaptı. Fransa Başbakanı Attal, Mbappe'nin çağrısına destek veren bir açıklama yaptı.

Kylian Mbappe'den Fransızlara seçim çağrısı - 1

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'teki Avusturya-Fransa maçı öncesi yapılan basın toplantısında konuştu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Kylian Mbappe'den Fransızlara seçim çağrısı - 2

Mbappe, "Aşırılıklara ve bölücü fikirlere karşı" olduğunu dile getirdi.

Kylian Mbappe'den Fransızlara seçim çağrısı - 3

Kariyerine İspanya'nın Real Madrid takımında devam edecek olan yıldız futbolcu seçimleri Fransa tarihi açısından kritik bir viraj olarak niteledi.

Kylian Mbappe'den Fransızlara seçim çağrısı - 4

Mbappe, gençlerden sandığa gitmelerini ve aşırı sağa oy vermemelerini istedi.

Mbappe, "Bugün hepimiz aşırılık yanlılarının iktidarı kazanmaya çok yakın olduğunu ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatına sahip olduğumuzu görebiliyoruz." dedi. 

Kylian Mbappe'den Fransızlara seçim çağrısı - 5

Fransa'da 30 Haziran'da ilk tur ve 7 Temmuz'da ikinci tur olmak üzere erken genel seçime gidilecek.

Kylian Mbappe'den Fransızlara seçim çağrısı - 6

FRANSA BAŞBAKANI ATTAL'DAN MBAPPE'YE DESTEK

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Mbappe'nin açıklamalarına destek çıktı.

Çağrıyı memnuniyetle karşılayan Attal, Mbappe gibi genç yıldızların, kendisi gibi genç nesil tarafından rol model alındığını söyledi. 

Bu yüzden Mbappe'nin açıklamalarının önemli olduğuna dikkat çeken Attal, gençlerin de Mbappe ile aynı fikirde olduğunu düşündüğünü söyledi. 

DAHA FAZLA GÖSTER