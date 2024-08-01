La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir tur için sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda San Marino ekiplerinde La Fiorita ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta rakibini 6-1'lik skorla rahat geçen Başakşehir, deplasmanda da kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, La Fioria-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?