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La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir tur için sahaya çıkıyor

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda La Fiorita ekibiyle tur için mücadele verecek. Sahasında oynadığı ilk maçı 6-1'lik skorla kazanarak tur kapısını aralayan Başakşehir, deplasmanda da kazanarak ülke puanına katkıda bulunmak istiyor. Peki, La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir tur için sahaya çıkıyor - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda San Marino ekiplerinde La Fiorita ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta rakibini 6-1'lik skorla rahat geçen Başakşehir, deplasmanda da kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, La Fioria-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir tur için sahaya çıkıyor - 2

LA FİORİTA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

San Marino Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak.

La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir tur için sahaya çıkıyor - 3

İLK MAÇI BAŞAKŞEHİR FARKLI KAZANDI

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.

La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir tur için sahaya çıkıyor - 4

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ

Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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