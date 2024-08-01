La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir tur için sahaya çıkıyor
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda La Fiorita ekibiyle tur için mücadele verecek. Sahasında oynadığı ilk maçı 6-1'lik skorla kazanarak tur kapısını aralayan Başakşehir, deplasmanda da kazanarak ülke puanına katkıda bulunmak istiyor. Peki, La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Başakşehir deplasmanda San Marino ekiplerinde La Fiorita ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. İlk maçta rakibini 6-1'lik skorla rahat geçen Başakşehir, deplasmanda da kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, La Fioria-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?