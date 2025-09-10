La Liga Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Gözler Arda Güler'de olacak!

Arda Güler'li Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oluyor. Madrid, La Liga'da çıktığı 3 karşılaşmanın 3'ünde de 3 puanı cebine attı. Rakip takım Real Sociedad ise Lig'de henüz bir galibiyet elde etmiş değil. Bu karşılaşmadan elde edeceği puan ev sahibi takımın sıralamasını değiştirebilir. Öte yandan Real Madrid ise zirveden ayrılma niyetinde değil.