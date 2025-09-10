NTV.COM.TR

La Liga Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Gözler Arda Güler'de olacak!

İspanya La Liga'da 4. hafta karşılaşmaları başlıyor. Yeni haftada Real Sociedad, İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Futbol severlerin odağı ise genç yıldız Arda Güler'de olacak. Lig'in zirvesinde yer alan Real Madrid, Mallorca ile olan son müsabakasında 2-1 galip gelmişti. Güler de maçta ilk golü atan isim oldu. Real Sociedad - Real Madrid maçı saati ve kanal bilgisi spor takipçilerinin gündeminde.

La Liga Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Gözler Arda Güler'de olacak! - 1

Arda Güler'li Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oluyor. Madrid, La Liga'da çıktığı 3 karşılaşmanın 3'ünde de 3 puanı cebine attı. Rakip takım Real Sociedad ise Lig'de henüz bir galibiyet elde etmiş değil. Bu karşılaşmadan elde edeceği puan ev sahibi takımın sıralamasını değiştirebilir. Öte yandan Real Madrid ise zirveden ayrılma niyetinde değil.

SPOR&SKOR HABERLERİ

La Liga Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Gözler Arda Güler'de olacak! - 2

REAL SOCİEDAD - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

La Liga, 4. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Real Sociedad, Real Madrid ile 13 Eylül Cumartesi günü saat 17:15'te karşı karşıya geliyor. Maç, Anoeta Stadyumunda olacak ve S Sport Plus kanalıdan canlı aktarılacak.

La Liga Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Gözler Arda Güler'de olacak! - 3

3 haftalık mücadelenin ardından Real Madrid, 9 puanla ilk sırada yer alırken, rakip takım ise 2 puanla 16. sırada buluyor.

Real Madrid Lig'deki ilk maçına Osasuna ile çıkmış ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. İkinci hafta maçını Oviedo takımına karşı yapan İspanyol devi, 3-0 müsabakanın kazananı olmuştu. Çıktı son maçta ise Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Henüz Lig'de galibiyet hasreti çeken Real Sociedad takımı ise ilk haftada Valencia ekibiyle 1-1 berabere kaldı. Espanyol karşılaşmasından da 2-2 berabere ayrıldı. Üçüncü maçında Real Sociedad, Oviedo'ya 1-0 mağlup geldi.

La Liga Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Gözler Arda Güler'de olacak! - 4

Genç yetenek Arda Güler, geride bıraktığımız haftada gerçekleşen Malllorca maçına ilk 11'de çıkmış ve 1 gol kaydetmişti. Güler'in Real Sociedad karşılaşmasında da ilk 11'de olacağı tahmin ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER