La Liga Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Gözler Arda Güler'de olacak!
İspanya La Liga'da 4. hafta karşılaşmaları başlıyor. Yeni haftada Real Sociedad, İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Futbol severlerin odağı ise genç yıldız Arda Güler'de olacak. Lig'in zirvesinde yer alan Real Madrid, Mallorca ile olan son müsabakasında 2-1 galip gelmişti. Güler de maçta ilk golü atan isim oldu. Real Sociedad - Real Madrid maçı saati ve kanal bilgisi spor takipçilerinin gündeminde.
Arda Güler'li Real Madrid, Real Sociedad'a konuk oluyor. Madrid, La Liga'da çıktığı 3 karşılaşmanın 3'ünde de 3 puanı cebine attı. Rakip takım Real Sociedad ise Lig'de henüz bir galibiyet elde etmiş değil. Bu karşılaşmadan elde edeceği puan ev sahibi takımın sıralamasını değiştirebilir. Öte yandan Real Madrid ise zirveden ayrılma niyetinde değil.