La Liga'da Barcelona rüzgarı (Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum)

BARCELONA DOLUDİZGİN

LaLiga'da yoluna kayıpsız devam eden Barcelona, Villarreal deplasmanından 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 6'da 6 yaptı.

Barcelona'da Robert Lewandowski ve Raphinha, ikişer kez fileleri havalandırarak yıldızlaşırken Pablo Torre ise bir gol kaydetti.

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başlayarak 55 dakika görev aldığı maçta Espanyol'u evinde 4-1'lik skorla geçti.

Athletic Bilbao'nun sahasında Celta Vigo'yu 3-1 yendiği haftada ligin namağlup takımlarından Atletico Madrid ise Rayo Vallecano deplasmanında 1-1'lik skorla bir puana razı oldu.

LaLiga'da 6. hafta geride kalırken Barcelona, 18 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde Real Madrid 14, Athletic Bilbao 13 ve Atletico Madrid 12 puanla Barcelona'yı izledi.