La Liga'da Barcelona rüzgarı (Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum)
La Liga'da Villarreal'i 5-1 yenen Barcelona, sezona 6'da 6 yaparak başladı. Öte yandan Manchester City, Arsenal karşısında son dakikada bulduğu golle Premier Lig'deki liderliğini sürdürdü. İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum...
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya-Bundesliga, Fransa-Ligue 1, İngiltere-Premier Lig, İspanya-LaLiga ve İtalya'da Serie A'da sezon hafta sonu oynanan maçlarla devam etti.
İspanya'da Barcelona, İngiltere'de Manchester City, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Torino ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.