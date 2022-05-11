La Liga'da mutlu bir Türk: Enes Ünal

Milli futbolcu, "Getafe ile 2025'e kadar sözleşmen var. Bu performansın sonrasında transfer teklifleri alıyor musun?" sorusunu, "Bazı ilgiler oluşuyor ama daha sezon bitmedi. Benim ve takımım için en önemli şey bu sene ligde kalmak. Ona ulaştıktan sonra oturulur, konuşulur. Çünkü 3 yıl daha sözleşmem var. Serbest kalma bedelim çok yüksek. Burada ben ve ailem mutluyuz" şeklinde yanıtladı.

"Sana olan ilgiler, İspanya içinden mi, İspanya dışından mı?" sorusuna ise Enes Ünal, "Her yerden var. İçeriden de dışarıdan da" yanıtını verdi.