La Liga'da mutlu bir Türk: Enes Ünal

Haberler - Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 16:11 | Son Güncelleme : 11.05.2022 - 16:18
La Liga gol krallığı yarışında 26 gollü Karim Benzema ve 17 golü bulunan Iago Aspas'ın ardından 3. sırada yer alan Enes, Getafe'nin maçlarını oynadığı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda, merak edilenleri soruları yanıtladı.
Sezona kötü başladıklarını ancak Quique Sanchez Flores'in göreve gelmesiyle çıkışa geçtiklerini hatırlatan Enes Ünal, "Benim de performansım takımla doğru orantılı şekilde gitti. Sezona ben de kötü başladım. Sonra hocamız değişti. Yeni gelen hocayla birlikte gerçekten inanılmaz bir enerji yakaladık. Ben de bunun ekmeğini yiyorum. Futbolda hiçbir zaman özellikle forvet olarak tek başına gol atmak çok zor bir iş, Messi ya da o tarz bir oyuncu değilsen bu gerçekten çok zor" açıklamalarında bulundu.
Milli futbolcu, "Getafe ile 2025'e kadar sözleşmen var. Bu performansın sonrasında transfer teklifleri alıyor musun?" sorusunu, "Bazı ilgiler oluşuyor ama daha sezon bitmedi. Benim ve takımım için en önemli şey bu sene ligde kalmak. Ona ulaştıktan sonra oturulur, konuşulur. Çünkü 3 yıl daha sözleşmem var. Serbest kalma bedelim çok yüksek. Burada ben ve ailem mutluyuz" şeklinde yanıtladı.
"Sana olan ilgiler, İspanya içinden mi, İspanya dışından mı?" sorusuna ise Enes Ünal, "Her yerden var. İçeriden de dışarıdan da" yanıtını verdi.
Golcü futbolcu, her sezon gelişmeyi sürdürdüğünün altını çizerek, bu sezonki performansı hakkında, "Sahanın içinde daha bir olgunluk var. Zorlama veya 'hemen gol atmam lazım, şöyle olmalı' hissiyatı yok. Bu da zamanla forvetlerin yaşadığı bir şey. Forvetin o repertuvarı kazanması gerek, ben kazandığımı düşünüyorum. Farklı tarzda goller atmaya başladım. Özellikle gençlikten bu yana en eksik kalan gol vuruşlarımdan biri kafa vuruşuydu. Bu sene 4 tane kafa golü attım. Oyun olarak ve her türlü klasmanda geliştiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın 26 golle ilk sırada bulunduğu La Liga gol krallığı yarışını da değerlendiren Enes, "Benzema, Ronaldo, Messi farklı bir ligde, biz farklı bir ligde mücadele ediyormuşuz gibi oluyor. Onların oynadıkları seviyeler, attıkları gol sayıları çok absürt rakamlar. Biz de ikincilik seviyesinde savaşıyoruz" yorumunda bulundu.
Enes, "Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid, Lionel Messi'nin de Barcelona'dan ayrılmasının ardından daha adaletli bir gol krallığı yarışı oluyor mu?" sorusunu ise "Benzema arayı açmasaydı iyi olacaktı ama Benzema orayı biraz bozdu. Onların ayrılması daha çok sayıların biraz daha normale döndüğünü, gol atmanın o kadar kolay olmadığını gösteriyor" şeklinde yanıtladı.
Golcü futbolcu, "Sana göre bu yıl Benzema Ballon d'Or'u (Altın Top) kazanmayı hak ediyor mu?" sorusuna, "Kesinlikle hak ediyor. Umarım alır. Çok saygı duyduğum, çok da beğendiğim bir oyuncu. Birçok sene çok eleştirildi, diğer yıldızların altında eziliyor, unutuluyor gibi oldu. Gerçekten bir forvetin yapabileceği her şeyi çok iyi bir şekilde yapıyor" yanıtını verdi.
Ligin bitimine 3 maç kala düşme hattının 5 puan üzerinde bulunan Getafe ile zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Enes Ünal, "Ligden düşme endişesi yaşıyor musunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:
"Bütün sezon ateş üstünde yürüdük. İnanılmaz kötü başladık, bir sezona ne kadar kötü başlanabilir diye sorsalar herhalde ancak bu kadar olabilirdi. İlk 10-11 maçta sadece 1 beraberlik alabildik. Bunun ardından bu seviyeye gelmemiz, bu kadar fazla puan toplayabilmemiz ve daha rahat bir konuma gelmemiz bizim için çok büyük bir iş. Artık en sonuna geldik, inşallah 1 galibiyetle bizim için ligde kalmak garanti olacaktır."
Enes Ünal, 'Bursaspor'un önemli isimlerinden biriydin. Yeşil-beyazlı ekip ligde kalma mücadelesi veriyor. Sence bunu başarabilecekler mi?" sorusunu, "Bursaspor da benim için önemli. İnşallah kalır. Bursaspor sadece benim ya da Bursalılar için değil, Türk futbolu için önemli. İkinci ligden de düşmesi acı verici olur" şeklinde yanıtladı.
Enes, Madrid'deki yaşantısı hakkında ise, "Madrid'i nasıl anlatayım? Anlatılmaz, yaşanır. Yaşamak için çok rahat bir şehir. Kimse seni rahatsız etmiyor. Kızım oldu, 2 yaşına geliyor. Onun için her türlü olanak var. Okulu olsun, eğlence olsun. O doğduktan sonra hayatımız daha çok ona yöneldi" açıklamalarında bulundu.
La Liga'da en beğendiği oyuncuları arasında Benzema, Vinicius JR., Pedri, Joao Felix'in olduğunu söyledi.