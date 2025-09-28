NTV.COM.TR

La Liga'da nefes kesen mücadele! Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı konuk ediyor. Barcelona son 5 karşılaşmasının 4'ünü galip tamamlarken 1 beraberlik almış durumda. Bu tablo ile puan durumu tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Konuk takım Real Sociedad ise tabloda 17. sırada bulunuyor. İki takım taraftarı ise Barcelona - Real Sociedad maçına odaklanmış durumda.

İspanya devi Barcelona, 3 puan için sahaya çıkıyor. Real Sociedad'ın ise kazanmaktan başka çaresi yok. Yeni haftaya 3 puan kazanmış şekilde girmek isteyen konuk ekip, tablodaki konumunu da değiştirme hedefinde. Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, hangi kanalda?

BARCELONA -REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 7. haftasında karşı karşıya gelecek olan Barcelona ile Real Sociedad, 28 Eylül günü saat 19:30'da topun başına geçiyor. Maç, Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda olacak ve S Sport Plus ile S Sport kanallarından canlı yayımlanacak.

Barcelona, son 5 karşılaşmasından mağlubiyet almadan 7. hafta maçına çıkıyor. Takım, 3. haftada Rayo Vallecano deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı.

Öte yandan Real Sociedad ise son 5 müsabakanın sadece sonuncusundan 3 puanla ayrıldı. 6. haftada Mallorca'yı ağırlayan takım, 1-0 maçın kazananı olmuştu.

Barcelona La Liga'nın 8. haftasında Sevilla'ya konuk olacak. Rakip takım Real Sociedad da yeni haftada Rayo Vallecano takımını evinde karşılayacak.

