La Liga'da nefes kesen mücadele! Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Barcelona, Real Sociedad'ı konuk ediyor. Barcelona son 5 karşılaşmasının 4'ünü galip tamamlarken 1 beraberlik almış durumda. Bu tablo ile puan durumu tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Konuk takım Real Sociedad ise tabloda 17. sırada bulunuyor. İki takım taraftarı ise Barcelona - Real Sociedad maçına odaklanmış durumda.
İspanya devi Barcelona, 3 puan için sahaya çıkıyor. Real Sociedad'ın ise kazanmaktan başka çaresi yok. Yeni haftaya 3 puan kazanmış şekilde girmek isteyen konuk ekip, tablodaki konumunu da değiştirme hedefinde. Barcelona - Real Sociedad maçı ne zaman, hangi kanalda?