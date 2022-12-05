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Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022)

NBA'de Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısının yardımıyla, Washington Wizards'ı karşılaşmasını 130-119 kazandı. Cavaliers, Cedi Osman'ın 10 sayı, dörder ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergilediği Knicks mücadelesinden 92-81 skorla mağlup ayrıldı.

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 8 karşılaşmayla devam edildi.

Son dönemde formunu artıran Los Angeles Lakers, deplasmanda Wizards'ı 11 sayı farkla geçerek üst üste 3'üncü, son 10 maçında ise 8'inci galibiyetine ulaştı.

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022) - 2

Sezonun 10. galibiyetini elde eden Lakers'ta all-star Anthony Davis, 55 sayı ve 17 ribauntla "double-double" yaparken, kariyerinin 59 sayılık rekoruna da çok yaklaştı.

LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Lonnie Walker 20 sayı, Russell Westbrook 6 sayı, 15 asist ve 7 ribauntla skora katkı sağladı.

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022) - 3

Bu sezon 13. kez kaybeden Wizards'ta Kristaps Porzingis 27 sayı ve 9 ribaunt, Kyle Kuzma 26 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Corey Kispert 16 sayı, Monte Morris 14 sayı ve 4 asistle oynadı.

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022) - 4

CEDİ OSMAN'IN 10 SAYISI YETMEDİ

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, New York Knicks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 92-81 yendi.

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022) - 5

Sezonun 11. galibiyetine ulaşan Knicks'te Jalen Brunson 23 sayı, Julius Randle 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, RJ Barrett 15 sayı ve 8 ribaunt, Immanuel Quickley 12 sayı ve 5 ribaunt, Isaiah Hartenstein 10 sayı ve 9 ribauntla mücadele etti.

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022) - 6

Sezonun 9. mağlubiyetini alan 15 galibiyetli Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Darius Garland 17 sayı, Evan Mobley 11 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 10 sayı, dörder ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergiledi.

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022) - 7

LİDER CELTİCS KAZANDI

Doğu temsilcisi Boston Celtics, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 103-92'lik skorla geçerek sezonun 19. galibiyetini aldı ve konferans liderliğini sürdürdü.

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022) - 8

Jaylen Brown 34 sayı, 10 ribaunt ve 4 blok, Jayson Tatum 29 sayı, 11 ribaunt ve 4 top çalmayla Celtics'e galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022) - 9

Bu sezon 12. kez kaybeden Nets'te Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Kyrie Irving 18 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Joe Harris 13 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Lakers, Anthony Davis'in 55 sayısıyla kazandı (NBA'de gecenin sonuçları 5 Aralık 2022) - 10

GECENİN SONUÇLARI:

New Orleans Pelicans - Denver Nuggets: 121-106

San Antonio Spurs - Phoenix Suns: 95-133

Washington Wizards - Los Angeles Lakers: 119-130

New York Knicks - Cleveland Cavaliers: 92-81

Detroit Pistons - Memphis Grizzlies: 112-122

Sacramento Kings - Chicago Bulls: 110-101

Brooklyn Nets - Boston Celtics: 92-103

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers: 116-100

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