Lamine Yamal, Kylian Mbappe'ye karşı şov yaptı: İzleyenleri büyüleyen 9 gollü çılgın maç
Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa'nın karşılaştığı maç izleyenleri heyecan fırtınasına sürükledi.
UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, Portekiz'in finaldeki rakibi oldu.
Almanya'nın Stuttgart şehrindeki MHP Arena'da oynanan yarı final maçında İspanya ile Fransa karşılaştı.
İspanya, 22. dakikada Nico Williams ve 25. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.