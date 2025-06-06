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Lamine Yamal, Kylian Mbappe'ye karşı şov yaptı: İzleyenleri büyüleyen 9 gollü çılgın maç

Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa'nın karşılaştığı maç izleyenleri heyecan fırtınasına sürükledi.

Lamine Yamal, Kylian Mbappe'ye karşı şov yaptı: İzleyenleri büyüleyen 9 gollü çılgın maç - 1

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, Portekiz'in finaldeki rakibi oldu.

Almanya'nın Stuttgart şehrindeki MHP Arena'da oynanan yarı final maçında İspanya ile Fransa karşılaştı.

İspanya, 22. dakikada Nico Williams ve 25. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.

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Lamine Yamal, Kylian Mbappe'ye karşı şov yaptı: İzleyenleri büyüleyen 9 gollü çılgın maç - 2

Mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. İspanyollar, Lamine Yamal'ın 54 (penaltıdan) ve Pedri'nin 55. dakikada kaydettiği gollerle farkı 4'e çıkardı.

Fransa, Kylian Mbappe'nin 59. dakikada penaltıdan bulduğu golle durumu 4-1 yaptı.

Lamine Yamal, Kylian Mbappe'ye karşı şov yaptı: İzleyenleri büyüleyen 9 gollü çılgın maç - 3

Yamal, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

Rayan Cherki'nin 79, Daniel Vivian'ın (kendi kalesine) 84 ve Randal Kolo Muani'nin 90+3. dakikadaki golleriyle farkı bire indiren Fransa, kalan bölümde beraberliği yakalayamadı.

Lamine Yamal, Kylian Mbappe'ye karşı şov yaptı: İzleyenleri büyüleyen 9 gollü çılgın maç - 4

Büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmadan 5-4 galip ayrılan İspanya, adını finale yazdırdı.

Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final maçı, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.

Lamine Yamal, Kylian Mbappe'ye karşı şov yaptı: İzleyenleri büyüleyen 9 gollü çılgın maç - 5

YAMAL'DAN İLGİNÇ GOL SEVİNCİ

Lamine Yamal, karşılaşmada attığı bir golden sonra reklam panolarına oturdu ve ellerini iki yana açarak ilginç bir gol sevinci yaşadı.

Lamine Yamal, Kylian Mbappe'ye karşı şov yaptı: İzleyenleri büyüleyen 9 gollü çılgın maç - 6

LAMINE YAMAL, RONALDO VE MESSI'YE KARŞI

İspanya Milli Takımı'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, iki sene üst üste hem Cristiano Ronaldo hem de Lionel Messi ile karşılaşacak.

Lamine Yamal, Kylian Mbappe'ye karşı şov yaptı: İzleyenleri büyüleyen 9 gollü çılgın maç - 7

Yamal, 8 Haziran'da Ronaldo'nun kaptanı olduğu Portekiz Milli Takımı'na karşı sahaya çıkacak. Mart 2026'da ise Fnallissima'da Messi'nin kaptan olduğu Arjantin Milli Takımı'na karşı oynayacak.

Lamine Yamal, Kylian Mbappe'ye karşı şov yaptı: İzleyenleri büyüleyen 9 gollü çılgın maç - 8
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