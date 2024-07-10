Lamine Yamal'ın, Messi ile bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı: "İki efsanenin başlangıcı"

FOTOĞRAF İÇİN ÇEKİLİŞ YAPILDI

Bir fotoğrafta henüz birkaç aylık olan Yamal mavi plastik bir küvetin içinde, Messi gülümseyerek çocuğa elini uzatırken görülüyor.

Yamal'ın annesi de ikilinin yanında duruyor

Çekimi gerçekleştiren fotoğrafçı Joan Monfort, Barcelona'nın o dönemki oyuncularının yerel Diario Sport gazetesi ve UNICEF tarafından her yıl düzenlenen yardım kampanyası kapsamında bir takvim için çocuklar ve aileleriyle poz verdiğini söyledi.

Yamal'ın o zamanlar 20 yaşında olan Messi ile eşleştirildiğini belirten Monfort, "UNICEF, Lamine'nin ailesinin yaşadığı Mataro'daki Roca Fonda mahallesinde bir çekiliş yaptı. Camp Nou'da bir Barcelona oyuncusuyla fotoğraf çektirmek için çekilişe katıldılar. Ve çekilişi kazandılar," dedi Bay Monfort.

Bir diğerinde Messi banyoda Yamal'la birlikte yerde otururken, üçüncüsünde ise Messi havluyla sarılmış Yamal'ı tutarken görülüyor.