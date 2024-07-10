Lamine Yamal'ın, Messi ile bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı: "İki efsanenin başlangıcı"
EURO 2024 yarı finalinde Fransa'ya karşı İspanya formasıyla 1 gol atan ve maçın oyuncusu seçilen 16 yaşındaki Lamine Yamal'ın, Lionel Messi ile bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı. İspanyol yıldızın babası, Messi ve Yamal'ın 2007'de çekilen fotoğrafını "İki efsanenin başlangıcı" başlığıyla paylaştı.
EURO 2024 yarı final mücadelesinde İspanya formasıyla Fransa'ya karşı 1 gol kaydeden ve maçın oyuncusu seçilerek finale yükselen 16 yaşındaki Lamine Yamal'ın, Lionel Messi ile olan bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı.
Halihazırda İspanya forması giyen Yamal, bu yaz Almanya'da düzenlenen Euro 2024'te de bir Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen ve gol atan en genç oyuncu oldu.