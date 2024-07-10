NTV.COM.TR’ye geri dön

Lamine Yamal'ın, Messi ile bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı: "İki efsanenin başlangıcı"

EURO 2024 yarı finalinde Fransa'ya karşı İspanya formasıyla 1 gol atan ve maçın oyuncusu seçilen 16 yaşındaki Lamine Yamal'ın, Lionel Messi ile bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı. İspanyol yıldızın babası, Messi ve Yamal'ın 2007'de çekilen fotoğrafını "İki efsanenin başlangıcı" başlığıyla paylaştı.

Lamine Yamal'ın, Messi ile bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı: "İki efsanenin başlangıcı" - 1

EURO 2024 yarı final mücadelesinde İspanya formasıyla Fransa'ya karşı 1 gol kaydeden ve maçın oyuncusu seçilerek finale yükselen 16 yaşındaki Lamine Yamal'ın, Lionel Messi ile olan bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı.

Halihazırda İspanya forması giyen Yamal, bu yaz Almanya'da düzenlenen Euro 2024'te de bir Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen ve gol atan en genç oyuncu oldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Lamine Yamal'ın, Messi ile bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı: "İki efsanenin başlangıcı" - 2

"İKİ EFSANENİN BAŞLANGICI."

Messi ve Yamal'ın 2007 yılında çekilen bir fotoğrafı, Yamal'ın babası Mounir Nasraoui tarafından "İki efsanenin başlangıcı" başlığıyla Instagram'da paylaşıldı. 

2007 sonbaharında Barcelona'nın Camp Nou'daki misafir takım soyunma odasında yapılan bir fotoğraf çekimi sırasında çekilen çok sayıda kareden biriydi.

Lamine Yamal'ın, Messi ile bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı: "İki efsanenin başlangıcı" - 3

FOTOĞRAF İÇİN ÇEKİLİŞ YAPILDI

Bir fotoğrafta henüz birkaç aylık olan Yamal mavi plastik bir küvetin içinde, Messi gülümseyerek çocuğa elini uzatırken görülüyor.

Yamal'ın annesi de ikilinin yanında duruyor

Çekimi gerçekleştiren fotoğrafçı Joan Monfort, Barcelona'nın o dönemki oyuncularının yerel Diario Sport gazetesi ve UNICEF tarafından her yıl düzenlenen yardım kampanyası kapsamında bir takvim için çocuklar ve aileleriyle poz verdiğini söyledi.

Yamal'ın o zamanlar 20 yaşında olan Messi ile eşleştirildiğini belirten Monfort, "UNICEF, Lamine'nin ailesinin yaşadığı Mataro'daki Roca Fonda mahallesinde bir çekiliş yaptı. Camp Nou'da bir Barcelona oyuncusuyla fotoğraf çektirmek için çekilişe katıldılar. Ve çekilişi kazandılar," dedi Bay Monfort.

Bir diğerinde Messi banyoda Yamal'la birlikte yerde otururken, üçüncüsünde ise Messi havluyla sarılmış Yamal'ı tutarken görülüyor.

Lamine Yamal'ın, Messi ile bebeklik fotoğrafları ortaya çıktı: "İki efsanenin başlangıcı" - 4

"MESSI İÇE DÖNÜK BİR ADAM"

"Messi ilk başta onu nasıl tutacağını bile bilmiyordu," diyen Monfort çekimin zorluklarını şöyle anlatıyor

"Messi oldukça içe dönük bir adam, utangaç. Soyunma odasından çıkıyordu ve bir anda kendini içi su dolu plastik bir küvet ve içinde bir bebekle başka bir soyunma odasında buldu. Karmaşık bir durumdu."

Messi gibi Yamal da Barcelona'nın ünlü La Masia gençlik akademisine devam etti.

Nisan 2023'te La Liga'da Real Betis'e karşı Barcelona için ilk maçına çıktı.

DAHA FAZLA GÖSTER