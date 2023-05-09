Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu

23. Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yılın kadın sporcusu ise Jamaikalı atlet Shelly-Ann Fraser-Pryce seçildi.

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törende belli oldu.