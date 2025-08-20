Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Konferans Ligi)

SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı İrlanda takımı St. Patrick's'i 2 maçta da yenen Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı.



Siyah-beyazlı takım, Lausanne'ı deplasmanda yenerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.