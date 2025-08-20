NTV.COM.TR

Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Konferans Ligi)

Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne Sport ile kozlarını paylaşıyor. Süper Lig’de Eyüpspor galibiyetle moral bulan “Kara Kartal” ilk maçta tur kapısını aralamak için sahaya çıkacak. Beşiktaş’ta gözler Abraham, Rafa Silva, Ndidi gibi yıldızlarda olacak. İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak Lausanne - Beşiktaş mücadelesini Norveçli hakem Sigurd Kringstad yönetecek. Peki Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk karşısında elenerek yoluna Konferans Ligi’nde devam eden siyah-beyazlılar, St. Patricks eşleşmesini geçerek play-off turuna yükseldi. Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonuna katılmak isteyen Beşiktaş, Lausanne karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle Mustafa Hekimoğlu mücadelede forma giyemeyecek. David Jurasek ve Ernest Muçi’nin durumları ise maç günü netlik kazanacak. Beşiktaş'ta yeni transferler Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut, UEFA Konferans Ligi listesine eklendi. İşte, kritik mücadelenin detayları…

LAUSANNE SPORT - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak Lausanne - Beşiktaş mücadelesi 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15’te başlayacak. Kritik mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

SON ÜÇ MAÇINI KAZANDI

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı İrlanda takımı St. Patrick's'i 2 maçta da yenen Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Lausanne'ı deplasmanda yenerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Siyah-beyazlı takımda Lausanne karşısında Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Eyüpspor maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan David Jurasek ile aynı müsabakanın ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Muçi'nin durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi.

LAUSANNE İKİ RAKİBİNİ ELEDİ

İsviçre ekibi Lausanne, UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan itibaren başladı.

İkinci turda Kuzey Makedonya ekibi Vardar'a ilk maçta 2-1 yenilen Lausanne, rövanşı 5-0 kazanarak üst tura yükseldi ve 3. eleme turunda Kazak temsilcisi Astana ile eşleşti.

Astana'yı ilk maçta sahasında 3-1 yenen İsviçre takımı, rövanşta da 2-0 galip geldi ve adını play-off turuna yazdırarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

