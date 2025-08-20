Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Konferans Ligi)
Siyah-beyazlılar, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne Sport ile kozlarını paylaşıyor. Süper Lig’de Eyüpspor galibiyetle moral bulan “Kara Kartal” ilk maçta tur kapısını aralamak için sahaya çıkacak. Beşiktaş’ta gözler Abraham, Rafa Silva, Ndidi gibi yıldızlarda olacak. İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak Lausanne - Beşiktaş mücadelesini Norveçli hakem Sigurd Kringstad yönetecek. Peki Lausanne - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk karşısında elenerek yoluna Konferans Ligi’nde devam eden siyah-beyazlılar, St. Patricks eşleşmesini geçerek play-off turuna yükseldi. Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonuna katılmak isteyen Beşiktaş, Lausanne karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Beşiktaş’ta sakatlığı sebebiyle Mustafa Hekimoğlu mücadelede forma giyemeyecek. David Jurasek ve Ernest Muçi’nin durumları ise maç günü netlik kazanacak. Beşiktaş'ta yeni transferler Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut, UEFA Konferans Ligi listesine eklendi. İşte, kritik mücadelenin detayları…