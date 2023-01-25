LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023)

Denver'da ayrıca Jamal Murray 25 sayıyla, Bruce Brown ve Aaron Gordon da 11’er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.



New Orleans’da CJ McCollum’un 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asisti, Jose Alvarado’nun da 17 sayı, 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi. 34. galibiyetini elde eden Denver, konferans liderliğini sürdürürken, New Orleans ise bu sezon 22. kaybetti.