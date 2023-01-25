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LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023)

NBA’de Clippers deplasmanda karşılaştığı Lakers'ı 133-115 mağlup etti. Lakers'ta LeBron James 46 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle mücadele etti. LeBron, 9 üçlükle kariyer rekoru kırarken ayrıca NBA tarihinde 35 yaşın üstünde 9 üçlük atan ilk oyuncu oldu. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023) - 1

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) normal sezona 7 karşılaşma ile devam edildi.

LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023) - 2

Los Angeles takımlarının karşılaşmasında Clippers konuk olduğu Lakers’ı 133-115'lik skorla mağlup etti.

Clippers’ta Paul George 27 sayı, 9 ribaund ve 4 asist, Kahwi Leonard ise 24 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle galibiyete katkıda bulundu.

LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023) - 3

Lakers’ta 46 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle gecenin en skorer ismi olan LeBron James, mağlubiyete engel olamadı.

James bu performansıyla, NBA’de yer alan 30 takıma da 40 ve üzeri sayı atma başarısı gösterdi.

LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023) - 4

LeBron James, 9 üçlükle kariyer rekoru kırarken ayrıca NBA tarihinde 35 yaşın üstünde 9 üçlük atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca yıldız basketbolcu, NBA tarihinde ligdeki 30 takımın 30'una da 40+ sayı atan ilk oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Clippers 26. galibiyetine ulaşırken, Lakers ise 26. yenilgisini aldı.

LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023) - 5

JOKIC TRİPLE-DOUBLE YAPTI

Denver Nuggets, son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maçta New Orleans Pelicans’ı deplasmanda 99-98 yendi.

Denver’da 25 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan Nikola Jokic, takımına galibiyeti getirdi.

LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023) - 6

Denver'da ayrıca Jamal Murray 25 sayıyla, Bruce Brown ve Aaron Gordon da 11’er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

New Orleans’da CJ McCollum’un 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asisti, Jose Alvarado’nun da 17 sayı, 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi. 34. galibiyetini elde eden Denver, konferans liderliğini sürdürürken, New Orleans ise bu sezon 22. kaybetti.

LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023) - 7

CEDİ OSMAN'IN TAKIMI MAĞLUP OLDU

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, konuk olduğu New York Knicks’e 105-103 kaybetti.

Knicks’te 36 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle oynayan Julius Randle, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023) - 8

Randle’a 16 sayıyla R.J Barrett, 14 sayıyla da Jalen Brunson eşlik etti. Cleveland’da Jarrett Allen’ın 24 sayı, 12 ribaund, Donovan Mitchell’in ise 24 sayı, 8 ribaund ve 8 asistlik performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Karşılaşmada 2 dakika 49 saniye süre alan Cedi Osman, skor katkıda bulunamadı.

LeBron James NBA rekoru kırdı (NBA'de gecenin sonuçları 25 Aralık 2023) - 9

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI (25 OCAK 2023):

Indiana Pacers: 116 - Chicago Bulls: 110

Miami Heat: 98 - Boston Celtics: 95

New York Knicks: 105 - Cleveland Cavaliers: 103

New Orleans Pelicans: 98 - Denver Nuggets: 99

Dallas Mavericks: 126 - Washington Wizards:127

Phoenix Suns: 128 - Charlotte Hornets: 97

Los Angeles Lakers: 115 - Los Angeles Clippers: 133

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