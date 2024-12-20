LeBron James NBA tarihine geçti: Kırılmadık rekor bırakmadı

LeBron James, NBA tarihindeki en çok süre alan oyuncu ünvanını, Kareem Abdul-Jabbar’ın elinden aldı ve bir başka inanılmaz rekorun sahibi oldu.

Los Angeles Lakers süperstarı, sakatlıklar ve kişisel sebepler nedeniyle bir süredir takımından uzaktı, ancak geri döndü ve tekrar ilk beş kadrosunda yer aldı.