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LeBron James NBA tarihine geçti: Kırılmadık rekor bırakmadı

NBA süperstarı LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak lig tarihinde en çok süre alan oyuncu oldu. LeBron, geçtiğimiz yıl NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu ünvanını da Abdul-Jabbar'ın elinden almıştı.

LeBron James NBA tarihine geçti: Kırılmadık rekor bırakmadı - 1

LeBron James, NBA tarihindeki en çok süre alan oyuncu ünvanını, Kareem Abdul-Jabbar’ın elinden aldı ve bir başka inanılmaz rekorun sahibi oldu.

Los Angeles Lakers süperstarı, sakatlıklar ve kişisel sebepler nedeniyle bir süredir takımından uzaktı, ancak geri döndü ve tekrar ilk beş kadrosunda yer aldı.

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LeBron James NBA tarihine geçti: Kırılmadık rekor bırakmadı - 2

HAYATININ 40 GÜNÜ PARKEDE GEÇTİ

James, Sacramento Kings'e karşı 10. dakikada Abdul-Jabbar'ı geride bırakarak lig tarihinde 57.447. dakikasına ulaştı.

Bu süre inanılmaz bir şekilde toplamda 957 saatin üzerinde parkede kaldığı anlamına geliyor, yani LeBron’un hayatının yaklaşık 40 günü sadece sahada geçmiş durumda.

LeBron James NBA tarihine geçti: Kırılmadık rekor bırakmadı - 3

NBA'DE EN ÇOK SÜRE ALAN OYUNCULAR

Tüm zamanların en çok süre alan oyuncuları sıralamasında geri kalan ilk beş, emekliliklerini yıllar önce yapmış isimlerden oluşuyor.

Bu da LeBron’un rekoruna yaklaşabilecek birinin ortaya çıkmasının uzun zaman alabileceğini gösteriyor. 

NBA'de en çok süre alan oyuncular listesinde Abdul-Jabbar’ın arkasında sırasıyla Karl Malone (54.852), Dirk Nowitzki (51.368) ve Kevin Garnett (50.418) yer alıyor.

LeBron James NBA tarihine geçti: Kırılmadık rekor bırakmadı - 4

EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCUSU OLMUŞTU

Geçen yıl LeBron, Abdul-Jabbar’a ait bir başka rekoru daha kırmış ve NBA tarihinin en çok sayı atan oyuncusu olmuştu.

Üstelik bu tarihi anı, Abdul-Jabbar saha kenarından izliyordu.

İnanılmaz bir şekilde James, bu ayın sonunda 40 yaşına girecek olmasına rağmen hala maç başına 22,8 sayı ortalamasıyla oynuyor ve Lakers’ı sırtlamaya devam ediyor.

LeBron James NBA tarihine geçti: Kırılmadık rekor bırakmadı - 5

BABA - OĞUL FORMA GİYEN İLK OYUNCU OLDULAR

LeBron, bu sezon NBA’de oğlu Bronny ile birlikte oynama hayalini gerçekleştirdi.

20 yaşındaki Bronny, 2024 Draftı’nın ikinci turunda Lakers tarafından seçildi.

Baba-oğul ikilisi, Lakers’ın 22 Ekim’de Minnesota Timberwolves’a karşı sezon açılış maçında sahaya çıkarak NBA tarihinde aynı maçta forma giyen ilk baba-oğul oldular.

LeBron James NBA tarihine geçti: Kırılmadık rekor bırakmadı - 6
LeBron James NBA tarihine geçti: Kırılmadık rekor bırakmadı - 7
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