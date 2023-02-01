LeBron James NBA tarihinin en çok asist yapan 4. oyuncusu oldu (1 Şubat 2023 NBA sonuçları)

Kariyerinde 10 bin 338 asist üreten James, lig tarihinin en fazla asist yapan oyuncuları sıralamasında Mark Jackson (10 bin 334) ve Steve Nash'i (10 bin 335) geride bıraktı. Yıldız basketbolcu, listede John Stockton (15 bin 806) Jason Kidd (12 bin 91) ve Chris Paul'un (11 bin 246) ardından 4. sırada yer aldı.